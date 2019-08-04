利用未成年少年充當車手　台東警破獲網路購物詐騙集團

▲網路詐騙集團利用未成年少年當車手提領詐騙所得。（圖／記者楊均典翻攝）



記者楊均典／台東報導

台東分局轄區日前出現多筆ATM贓款提領紀錄，經偵辦人員深入追查發現車手所提贓款源自於「假網拍」詐騙所得，歹徒於臉書社群中各大3C商品交易平台販售各類單眼相機鏡頭、空拍機等高單價商品，以低於市場價格誘騙平台會員預付訂金，數10名會員相繼付款後均未收到商品始驚覺詐騙，於是前往鄰近派出所報案，然而狡猾歹徒頻繁更換臉書帳號躲避查緝並持續以相同手法詐騙得手，造成相關平台買家無不人心惶惶，影響攝影、空拍界交流甚鉅。



台東分局偵查隊深入追查後，於日前查獲該網路購物詐騙集團，並發現仍有詐欺車手在轄內活動，報請台東地方檢察署指揮持續追查，透過科技偵查手段掌握其他車手動向。經於本7月16、17日清晨兵分多路同步在轄內緝獲該集團幹部1人及同案詐騙車手8人，並查扣智慧型手機（含SIM卡）、人頭帳戶、提款卡及詐騙所得等贓證物。



該集團以單次相當誘人之報酬，利誘涉世未深之無知「少年」充當車手及人頭帳戶，渠等嫌犯自認少年車手容易控制及招募，倘遭警查獲無法完整供出上游及犯罪詳情。但法網恢恢疏而不漏，凡走過必留下痕跡，經偵辦人員抽絲剝繭而一舉緝獲。

經查該詐欺集團組織分工明確，設有收簿手、車手頭及車手，被害人遍及全國各地，不法所得估計近百萬元，全案訊後依違反組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌移送台東地方檢察署偵辦，並同時由請台東地方法院裁定羈押。

▲網路詐騙集團利用低於市價的商品進行詐騙。（圖／記者楊均典翻攝）