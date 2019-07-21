被當詐團慘圍毆…他爆氣撂人拿西瓜刀　跑最慢的「砍到見骨」

▲李男不滿被周男找人圍毆，21日凌晨找來友人「砍回去」。（圖／記者趙永博攝）

記者羅志華／新北報導

新北市中和1名18歲李姓少年，不滿同為18歲的周姓少年日前藉故不幫他提款，事後又找人圍毆他，遂於本月21日凌晨1時許，夥同另2名友人前往中和一處住辦大樓堵人。李男一行人一見周男就拿出西瓜刀追砍，造成李男的黃姓友人左臂20公分刀傷；警方獲報到場，緊急將黃男送往醫院救治，所幸並無大礙。警方表示，無論雙方是否提告，都會依「社會秩序維護法」送辦。

據了解，李、周、黃3名少年為新北中和1家網路公司同事，20日上午李男見周男要去超商購物，請他順便幫自己提款；但周男懷疑李男從事詐騙工作，擔心自己淪為車手不願配合，當日下午又夥同黃男向李男理論，過程中周、黃2人痛毆李男，導致他臉部、手腳瘀傷。

▲警方到場時，幾名少年已鳥獸散，只留下被砍的黃男，地上還留下一條血跡。（圖／記者趙永博攝）

李男越想越氣，於21日凌晨1時許找來另2名友人，到中和一處住辦大樓前約周男談判；周男找了黃男及另名友人赴約，不料李男一行一見周男現身就拿出西瓜刀追砍。周男一行倉皇逃跑，跑得較慢的黃男不幸被砍，左臂留下20公分的刀傷，傷口深可見骨。

警方獲報到場時，幾名少年已不見蹤影，只見受傷的黃男在現場等待救援；黃男送醫後傷勢並無大礙；目前李男、周男已到案說明，警方將持續傳喚其餘2名犯嫌到案說明。即使雙方不提告，警方也將依「社會秩序維護法」送辦。

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