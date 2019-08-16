香港9成中學生支持罷課　開學日起擬「無限期」每周一罷

▲香港「中學生罷課籌備平台」表示，近半受訪者表明將參與罷課。（圖／翻攝自維博）

記者吳宛霖／綜合報導

香港「反送中」風波持續發酵，「中學生罷課籌備平台」近日進行一項問卷調查顯示，有9成的學生支持罷課，6成支持在9月2日開學日展開行動，因此目前正準備在港島、新界及九龍各物色一個地點進行集會，並計劃在每周一進行「無限期罷課」。香港眾志副主席鄭家朗表示，希望用每周一罷課一天的方式進行，會持續收集學生意見調整行動。

綜合媒體報導，中學生罷課籌備平台由「中學生反修例關注組」、「青年反修例關注組」及「香港眾志組成」。「籌備平台」今日表示，收集近2萬名來自超過350間中學的學生就罷課方向提出意見，參與學生以高年級同學為主，超過7成學生明年將就讀中四以上年級，近半受訪者表明將參與罷課，約2成表示將在課後時間加入行動，3成願意在上課時以掛飾等方式表態，有4成則願意在9月2日開始罷課後進行無限期罷課。

香港眾志副主席鄭家朗表示，根據調查結果會開始籌備罷課，但因為學生沒有無限期罷課的經驗，所以希望用「每周一罷課一天」的方式進行，平台會在罷課展開後持續收集學生意見作為調整。

他表示，平台並非「大台」，只是協助學生進行罷課，目前還沒有決定罷課集會的日期和流程等細節，另外，如果相關集會無法獲得批准，學生有和平集會的權利，相信他們會用自己的方式來響應。

▲香港政務司司長張建宗希望香港市民堅守崗位。（圖／翻攝自香港特別行政區政府官網）

香港特區教育局表示，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地，讓未成年學生無辜被捲入政治漩渦，失去正常學習的機會，家長與教師需幫助學生從多角度理解不同議題，培養客觀、持平的分析能力；政府已表明修訂《逃犯條例》的工作已完全停止，有組織不顧事實仍繼續用此理由鼓吹中學生罷課，為寧靜校園帶來政治干擾，是極不負責任的行為，堅決反對任何形式的罷課。

香港特區政務司司長張建宗表示，任何罷工和暴力衝擊對香港完全沒有好處，會影響日常生活和經濟活動，希望香港市民堅守崗位，希望大家可以冷靜下來。

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