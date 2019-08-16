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荒山中見可疑鐵皮屋！警「盾牌攻堅」破槍械改造兵工廠　逮年輕情侶檔

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記者孫于珊／台北報導

警方為淨化選前治安，極力清查北部偏鄉地區易藏匿改造不法槍彈之處，發現新北市五股區某山裡有間可疑鐵皮屋，透過數月追查後，於14日見時機成熟進行攻堅，順利將3名犯嫌逮捕歸案，同時也發現屋內許多改造槍枝及大型製作機具等贓證物，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

▲▼攻堅。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警方夜間上山攻堅，順利逮到3名違法製作槍械的嫌犯。（圖／記者孫于珊翻攝）

偵查第二大隊副大隊長何明賢指出，本隊獲報新北市山區疑有一處槍械改造工廠，於是夥同新北市蘆洲分局、三重分局及彰化縣鹿港分局共組專案小組，並報請新北地方檢察署檢察官指揮偵辦。經過4個月跟監、蒐證，見時機成熟，便持搜索票上山攻堅，一舉將犯嫌一網成擒！由於犯嫌持有槍械，攻堅過程中危險至極，警方破門而入的瞬間，即用盾牌將其壓制，不讓犯嫌有任何還手機會。

據了解，3名落網犯嫌分別為35歲郭姓男子、25歲陳姓男子，及一名賴姓女子（陳男女友），三人均無業、無前科。而郭和陳早年在鐵工廠工作，如今在荒郊野外、無住址的鐵皮屋中違法製槍。警方現場起獲了仿MP5衝鋒槍1把、仿貝瑞塔手槍、子彈82顆、火藥1罐、手槍零件、槍管設計圖、車床、銑床機、研磨機、油壓機、放電加工機、鑽床等證物。初估製作機具成本約60萬元，若犯嫌將槍砲彈藥等賣出，恐獲利約20萬元。

全案詢後將依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將3名犯嫌移請新北地方檢察署偵辦，並持續深入追查槍枝來源、流向及犯案動機。

▼全案詢後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將3名犯嫌移送法辦。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼移送。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：改造槍械,工廠,刑事局,槍砲,彈藥,刀械,兵工廠

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