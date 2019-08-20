郭台銘披藍袍仍支持？　柯文哲：柯粉不會100%轉移

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘被爆有選總統A、B計畫，等著國民黨換掉總統參選人、高雄市長韓國瑜或是直球對決宣布參選。柯文哲20日出席活動時，被問到若郭台銘披藍袍是否還會支持，柯文哲表示，有100％支持，也有有50％支持，而且柯粉並不會100%轉移，有50%轉向就不得了了。

對於郭台銘是否還差一點參選的勇氣的提問，柯文哲強調，郭董要不要參選，一定有他自己的考量，所以每次都說順其自然，台灣社會有這個需要，問題是組合是否符合需要，他大概看一下民調，「大概三腳督是OK，但是三分天下，沒有保證誰會贏，還是個動態的東西，三方都在輸贏範圍內」。他認為，純粹回到統獨對抗，對台灣的長期發展不好，在統獨之外，有沒有其他象限，可以作為這次選戰討論的題目。

▲柯文哲出席台北市信義長春慈悲關懷社區開幕儀式。（圖／記者呂佳賢攝）

有消息指出，郭台銘在等「換柱2.0」，被問到如果郭台銘披國民黨戰袍是否還會挺他，柯文哲表示，支持有很多種支持，有100％支持，也有50％支持，有各種支持程度，從2018年選戰學到，其實所謂的柯粉，不見得會100%轉移，不是拿著旗子搖一搖，所有柯粉就百分之百轉向投他，「坦白講轉向可以到50%都不得了了」。

不過，有民調顯示，柯文哲與郭台銘搭擋才會贏，柯文哲認為，民調是現在狀態，也是動態平衡，從現在的狀況，怎麼移動到我們期望的目標，才叫努力的目標，不然每天看報治國，看一看什麼事都不要做，「民調只是告訴我們如果要努力的話，我們要努力哪個方向」。

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）