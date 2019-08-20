韓國瑜控車子被裝追蹤器…綠議員「火速」幫報警：市長安全人人有責



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜20日自爆「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子都可能被裝追蹤器」。此說法引發議論，民進黨高雄市議員邱俊憲率先動作，他表示「市長的安全人人有責，我也幫韓市長線上報案完成，請高雄市政府警察局儘速查個水落石出！」

▲邱俊憲公布線上報案單 。（圖／翻攝邱俊憲臉書）

韓國瑜日前才說被國家監視器監視，現在又爆自己車子被裝「追蹤器」，引起軒然大波。民進黨市議員邱俊憲火速展開動作，他公布線上報案單，他說「韓市長今天說他的座車被裝追蹤器？！這是何等嚴重的事情啊！！這不只是市長維安問題，更讓市民人心惶惶、社會動盪不安！韓市長，請您正式報案提告，市長的安全人人有責，我也幫韓市長線上報案完成，請高雄市政府警察局儘速查個水落石出！」。

▲韓國瑜VS邱俊憲。（圖／翻攝邱俊憲臉書）

另外一位民進黨市議員林智鴻則批，「韓市長根本黔驢技窮沒新梗，不斷形塑自己是被害人，像是得了被害妄想症。林智鴻也質疑，韓國瑜下次發表的劇本會不會是手機被植入晶片、左營租屋處被裝竊聽器、身邊核心幕僚被收買、辦公室電腦被遠端遙控？」

他認為，「韓國瑜既然敢公開講座車被裝追蹤器，為何不立刻提告？韓市長有證據就應該大方提出，不然只是無端的選舉操作。」

▲民進黨市議員林智鴻。（圖／記者賴君欣攝）