「賴嘉倫只差在沒有好爸爸」　黃國昌向呂孫綾下戰書

▲賴嘉倫宣布參選新北市第12選區立法委員。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／新北報導

時代力量立委黃國昌與其辦公室主任賴嘉倫20日於汐止服務處召開記者會，賴嘉倫宣布自己將投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰。黃國昌表示他全力支持賴嘉倫參選，「賴嘉倫差的只是他沒有一個好爸爸」，甚至點名民進黨立委呂孫綾「沒有把立法委員做好」，還說如果呂孫綾覺得有不敬的地方，「我幫賴嘉倫對你下戰書，隨時候教」。

賴嘉倫20日於記者會上宣布，自己將投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰。賴嘉倫引用古羅馬政治家塞羅曾說，「國家，不是一種隨意的集合體，而是一群人，依循著公平正義以及公共利益而相互結合的整體；國家，就是全體人民的共同事業」。賴嘉倫說，這就是他心中的台灣該有的長相，不分你我，一同經營的事業，大家作伙向前行。

賴嘉倫表示，自己的提名案已由新北市黨部送到中央黨部，本來這場記者會也沒有要這麼早召開，自從他申請政治獻金專戶以後，也還沒有對外募款，現在程序仍在黨內進行，自己也尊重黨內的所有程序。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



黃國昌接受提問時則表示，對於未來自己的戰鬥位置，他有自己的安排與規劃，因此當他做了決定後，一定會將自己的想法告訴他身邊最信任、最親密的隊友。而在當他講完了以後，聽到地方上有長輩勸進賴嘉倫參選，賴嘉倫在跟服務團隊的人商量後，也向他表達參選意願。

黃國昌說，聽到賴嘉倫決定參選，自己當然支持，以賴嘉倫在國會的服務態度，講一句比較直接的，「當初呂孫綾出來選舉時，怎麼沒有人質疑小姐請問妳是哪位，難道是因為她的爸爸是呂子昌嗎」？黃國昌說，「我真的覺得她沒有把立法委員的工作做好」，所以時代力量決定推出張衞航參選新北市第一選區（石門、三芝、淡水、 八里、林口、泰山），他個人全力支持。

黃國昌還說，如果如果呂孫綾覺得有任何不敬的地方，「我幫賴嘉倫對你下戰書，隨時候教」。

黃國昌也透露，關於是否要列不分區，過去兩個月包括已宣布辭職的黨主席邱顯智在內的很多朋友，有詢問他是否願意列入不分區，不過「我到現在還沒有點頭」。他說，希望大家不要用記者會上的三言兩語來看為什麼他到目前為止還沒有點頭，他也透過全國演講的方式將自季的想法用一個一個主題講得非常清楚，也歡迎大家與其關心黃國昌的下一步，不如關心台灣的下一步，在台灣下一步的節奏裡面，「我個人在我現在能做的事情，還能夠發揮什麼作用，我現在就正在做這樣的事情」。