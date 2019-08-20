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藍心湄自曝不容易被說服　卻首度破例代言滴雞精

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藍心湄代言「享食尚滴雞精」　東森購物首賣（圖／東森購物提供）

▲「享食尚滴雞精」找來天后級主持人藍心湄代言，將於8/21（三）晚間22:40在東森電視購物47頻道首賣。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣人愛進補，近幾年「滴雞精」成為國內市場新興的熱銷保健食品，每年有高達40億市場規模，各大品牌紛紛搶攻這塊食補商機，享食尚滴雞精更是找來天后級主持人藍心湄代言，並選擇在電視購物銷售，預計於8/21（三）晚間22:40在東森電視購物47頻道首賣，東森價只要3,980元。

享食尚滴雞精強調保留純雞隻精華，口感濃醇、無腥味、零脂肪、零膽固醇，讓藍心湄首度破例代言，「我不是一個很容易被說服的人，尤其是代言，我非常嚴格囉嗦，對方要非常有耐心解釋所有細節」，為此，她還跑去原產地，親自瞭解生產過程，「這些雞很享受，吹冷氣，聽著交響樂，實在太厲害了！」

藍心湄認為，食補比藥補來的重要，她在拍戲時試喝後，覺得自己更有體力，同時也透露只要晚上有重要飯局，都會先來一包滴雞精，即使熬夜精神也會比較好。此外，她也親自使用滴雞精來做料理，像是她最愛的燉蘿蔔、關東煮等，只要將食材的清甜融入濃郁的滴雞精，好吃又健康，不用擔心吃多了會變胖。

藍心湄代言「享食尚滴雞精」　東森購物首賣（圖／東森購物提供）

▲藍心湄認為，如果用咖啡比喻「享食尚滴雞精」就是espresso等級。

東森購物表示，除了代言人響亮，「享食尚滴雞精」也是全國第一家獲得產銷履歷認證的滴雞精，嚴選具完整生產履歷的黑羽土雞，耗資數千萬打造科技製程，從智慧飼養、獨家萃取技術到銷售端，層層為食安把關。在雞隻飲食中分期添加小球藻營養液及益生菌，提升雞隻的免疫能力，同時呼應農委會「無抗生素飼養」政策。此外，嚴選耐高溫食品級鋁袋，不含防腐劑還可常溫保存，只需將鋁袋放入熱水中3分鐘即可食用。

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關鍵字：東森購物,享食尚滴雞精,藍心湄,電視購物

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