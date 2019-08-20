挨批「用人如用狗」　柯文哲酸：新潮流做每個動作都有意義

▲柯文哲出席台北市信義長春慈悲關懷社區開幕儀式。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員梁文傑在臉書批評台北市長柯文哲「用人如用狗」、「民眾黨是一人政黨」，引起議論。柯文哲20日回應，「新潮流做每一個動作都有他的意義」，現在還不曉得他們最近想要幹什麼，回去要解讀研究一下。

梁文傑批評，柯文哲用人如用狗，既要忠心聽話，又要吃苦耐勞習慣被罵，稍具性格如林洲民者皆無好下場，民眾黨未來的不分區立委，將如同是另一個市府小朝廷，用人也會按這個標準，所以柯文哲說要提好提滿，就是備著有人不聽話隨時替換。

對於梁文傑的質疑，柯文哲酸說，「新潮流做每一個動作都有他的意義」，現在還不曉得他們最近想要幹什麼，回去要再解讀一下、研究一下。

梁文傑也轟，有人說時代力量是「國運昌隆黨」，但時代力量遠非黃國昌一人說了算，「只有民眾黨才是真真正正的一人政黨」。對此，柯文哲則是強調，開放政府、全民參與、公開透明，這點他倒是比較有把握，會透過海選機制，讓整個社會的力量流進來，他們有過去的經驗，台北市政府包括公民參與委員會、青年參與委員會、廉政委員會、I-voting、參與式預算，「我們還在嘗試直接民主在現在實現的方法，人家的批評都有把它記下來」。

▲柯文哲出席台北市信義長春慈悲關懷社區開幕儀式，柯媽、柯爸也現身。（圖／記者楊亞璇攝）