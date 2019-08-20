少女分期買機車3個月出車禍　車行老闆挨告偽造文書逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

基隆章姓機車行老闆將一輛機車分期付款賣給未滿20歲的林姓女子，沒想到對方3個多月後出車禍，雙親這才發現女兒的購車個資同意書根本不是他們的親筆簽名，雙方因此鬧上法院。雖然檢方依偽造文書罪起訴章男，不過，基隆地院法官認為證據不足，最後判老闆無罪。

▲少女在沒有獲得父母同意的情況下，自行到機車行購買新車。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

檢方認為，章男明知林女未滿20歲，且家長也沒有同意孩子可以購買機車，竟在2018年3月6日下午相約在基隆市某超商的餐飲區談買車的事，先是設定分期付款，再以簽發本票的方式申請貸款；這時，林女表明父母不同意購車，一定不會簽名，章男卻說交給他處理，接著就在個資同意書上簽署自己的姓名，並在法定代理人簽章欄偽造林父、林母的簽名，上述行為顯然已經觸犯偽造私文書罪，因此將他依法起訴。

不過，章男辯稱，當天他的確有在超商與林女見面，但並沒有偽造簽名，「她從未告訴我父母不同意買車，而且她和朋友來車行看車，加上隔天簽約時都是騎家裡的舊機車，我是基於信任，才相信她說父母同意她購買新車的事」，至於交給他處理這句話，是指辦理機車過戶，「個資同意書上法定代理人欄位的簽名，是她交回時就已經填妥，不是我找人偽簽的。」

▲林女的雙親並未在個資同意書上簽名。（示意圖／達志影像，與本案無關）

而負責辦理貸款的王姓業務員出庭證稱，林女有當場表明父母同意她貸款買機車，「所以我才會代辦，如果我知道她的父母沒有同意，就不會把交付申請貸款須填寫的資料給她，我也有告知她，要把個資同意書帶回去給法定代理人簽名。」另一名蔡姓證人則表示，林女有說過要先斬後奏，即使父母不同意，她也能自己買車。

基隆地院法官認為，章男並沒有業績壓力，無須違法來促成這筆交易，所說的供詞也未違背常理，另一方面，雖然同意書上的簽名的確不是林女父母的筆跡，但也不能因此認定就是他偽簽，加上檢方沒有舉證，最後因為證據不足裁定老闆無罪，全案仍可上訴。

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