不知妻懷孕...多個兒還從母姓！人夫驚揭超扯行徑　她祖宗牌位前下跪認錯

▲楊女生下兒子，竟瞞著施男讓兒子「從母姓」，他得知後氣炸提告，楊女認錯並到夫家祖宗牌位前認錯。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／台北報導

楊姓女子生下兒子後，瞞著施姓丈夫，拿著對方的印章盜蓋在姓氏約定書上的父親簽名欄位上，將兒子的姓氏登記為「從母姓」。施男得知後氣炸提告，台北地院也依偽造文書罪判楊女4個月徒刑。然而，楊女不服提上訴，高院則考量她已與施男達成和解，且願意到施家的祖先牌位前燒香道歉，並賠償15萬元，雖維持原判，但諭知緩刑2年。

判決書指出，楊女2017年1月22日在新北板橋一家診所產下第二胎，且是名男嬰，隨後她在診所出具的出生證明書下方蓋上施男的印章，表示她已與丈夫約定好兒子「從母姓」，並在同年2月2日後到戶政事務所辦理出生登記，而不知情的承辦員也將楊女兒子的姓氏登記為「楊」。

然而，施男發現後氣炸，憤而提告，並表示自己根本不知道妻子懷孕、分娩，也從未授權兒子從母姓。對此，楊女則說，施男曾答應她之後所生的小孩都要從母姓，且因施男在外欠債，因此將身分證、印章等物都交給她，她懷孕時也有告訴對方，對方還叫她自己去辦出生登記，她才會這樣做。

楊女的辯護律師也提到，施男是以入贅的方式住進楊女家，若依照風俗民情，入贅所生的小孩就要從母姓。

台北地院審理時認為，若楊女沒有告訴施男懷孕，施男怎會與她約定兒子從母姓？且根據民法第1059條規定，「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。」顯見子女從父姓或母姓的約定，不是夫妻間日常家務代理的範圍，應有父母雙方明確約定。此外，就算施男是入贅，但子女也不當然從母姓，但楊女卻沒有取得丈夫同意就擅自登記兒子姓氏，因此依法判刑。

楊女事後不服上訴，她表示，收到一審判決後知道自己有錯，且事後也與施男達成和解，還願意到施家祖先牌位前上香道歉，也會賠償15萬元。高院審酌她的經濟狀況，再加上施男也同意不再追究，雖維持原判，但宣告緩刑2年。全案可上訴。

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