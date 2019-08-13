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國中肄業男宅在家3天做出改造手槍　自首回去再做一把

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▲槍、槍枝示意圖（圖／達志／示意圖）

▲簡男3天就能做出一把改造手槍。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆簡姓男子去年8月透過網路購買一把不具殺傷力的玩具槍，自行改造成具有殺傷力的手槍之後被警方查獲，他主動自首並乖乖交出槍枝，沒想到他一回到家又透過相同管道再買一把槍重新改造。基隆地院法官認為，簡男明知改造過後的槍枝具有殺傷力，仍一再製造，最後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判他應執行刑期6年6個月，全案仍可上訴。

判決書中提到，簡男2018年8月27日起透過網路、五金行購買一把仿半自動手槍製造的玩具槍、槍管、裝飾彈、火藥等物品，花了3天的時間在家自行改造，最後成功改造出一把可擊發子彈且具有殺傷力的手槍；警方在同年同月30日前往搜查，他自知躲不過，於是主動配合交出改造手槍和20發子彈。

示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

▲簡男大多都是透過網路購買改造手槍需要的材料。

然而，簡男被逮過一次仍不知悔改，當天返家就又透過相同管道再次購買一把玩具槍，並做出另一把改造手槍。基隆檢警直到2018年9月19日才持搜索票再次上門搜查，果然在簡男家中找出一把新的改造手槍及3顆子彈。

基隆地院法官認為，國中肄業的簡男先前因為製造槍、彈被捕，自首之後卻不知悔改，明知道槍枝及子彈均屬高度危險物品，容易對他人造成生命、身體上的傷害，仍一再製造槍、彈，對社會治安潛藏危害甚大，不過，考量到他犯後均坦承犯行，態度尚可，加上持槍期間並未從事任何犯罪行為，最後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處應執行刑期6年6個月，併科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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