26歲男留學滯美2年半躲兵役　母幫腔：他工作簽證到期還要上學

▲26歲的周男應該返台服兵役，卻滯留於美國不回來。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄26歲周姓男子2016年間獲准前往美國留學，這一去至今都沒有回來台灣，就算家人接獲徵兵體檢通知也不理會。雖然他的母親稱兒子還要繼續上學，不是故意不回來，但高雄地院法官認為，他的行為的確有逃避兵役的犯意，最後依妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪，判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書中提到，周男明知依法應該履行兵役義務，2016年12月28日經內政部入出國及移民署核准，以就學的身分出境前往美國，沒想到逾期至今仍未返台，顯然已經超過役男出境處理辦法第5條規定的役男出境就學最高年限，高雄市鳳山區公所2018年1月發函催告，要求他在6個月內返台接受徵兵處理，沒想到周母簽收之後就沒有下文。

▲周母聲稱兒子還要繼續在美國求學。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

事情鬧上法院後，周母才在偵查過程中辯稱，兒子從美國的大學畢業後就在當地工作，現在已經取得工作簽證，等到工作簽證到期才能繼續上學，到時應該就會回來了，「我收到徵兵檢查的通知後，也有告知他。」

不過，高雄地院法官認為，周男經母親轉告，知道自己應該接受徵兵檢查，卻依舊無視且沒有返台接受處理，還打算在工作簽證到期後繼續求學，顯然是想以求學、工作為由繼續滯留美國，沒有返台服役的意願，主觀上有逃避兵役檢查之意圖，因此依妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪，判他3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

►超爽DER！點我現賺 2188