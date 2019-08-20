快訊／三芝3樓透天厝大火1人無生命跡象　消防獲報聽到爆竹聲

▲羅男受困3樓，獲救時已經沒有生命跡象。（圖／記者趙永博攝，下同）

記者趙永博、黃翊婷／新北報導

新北市消防局今日（20日）清晨4時42分接獲通報，指稱三芝區芝麻五街一棟透天厝發生火警，雖然緊急出動26輛各式車輛前往灌救，但抵達現場時，2、3樓已經陷入全面燃燒，而受困的羅姓男子獲救時呈現昏迷狀態，目前已送往淡水馬偕醫院急救。

這場大火直到清晨5時30分左右才撲滅，而受困在3樓浴室的羅姓男子獲救時已經OHCA，目前則送往淡水馬偕醫院急救中。鄰居透露，羅姓一家五口感情很好，雙親、妹妹在三重擺攤賣水果，所以早上只有大哥、二哥（計程車司機）在家，起火時二哥叫大哥往樓上跑，疑似是因為打開後方車庫導致至空氣流進來，進而助長火勢，才會燒得更嚴重。

而新北市消防局三大副大隊長李勝傑表示，獲報指出現場有聽到爆竹的聲音，抵達時2、3樓已經陷入全面燃燒，撲滅火勢後才在3樓浴室發現昏迷的羅男，初步推判起火點是在二樓，燃燒面積約30坪，至於是否與車庫門沒有關上導致火勢增長有關，則還要經過進一步調查才能釐清。

李勝傑也再次提醒民眾，發生火警時，火、煙會由下往上跑，而且煙跑的速度比人快很多，加上人在逃跑過程中會吸入大量廢氣或一氧化碳；而在這起火警中，事發的透天厝樓梯間是共通的，二哥往下跑到一樓順利逃生，大哥卻往上逃進浴室，但浴室並不通風，在這樣的環境下，生存的機率會比較低。

▼房子的外觀被大火燒得焦黑。

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