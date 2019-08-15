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社會 社會焦點 保障人權

颱風天貨車司機滑進淹水地下道「5分鐘熄火」　獲判14萬國賠

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記者黃翊婷／綜合報導

楊姓貨櫃車駕駛2015年9月28日在杜鵑颱風襲台期間，開車行經基隆一處積水的地下道，因為現場沒有看到設置警告標誌或是路障，結果一開下去就熄火；該倉儲公司事後對基隆市政府提出14萬7098元的國家賠償。雖然市府方面抗辯已做到警示義務，但還是被基隆地院認為管理上有缺失，判須賠償上述金額給倉儲公司，全案確定。

倉儲公司在判決書中主張，楊姓員工在杜鵑颱風襲台期間開車行經七堵區堵南1－1地下道，但當時地下道因為排水系統不良導致大雨積水，現場卻沒有封閉，也沒有設置警告標示或路障等設施，他不知道積水的情形，油門一踩就開下去，結果卻熄火受困，運送的貨物也因此受損，這才決定向基隆市政府提告求償，包含修車費9萬2098元、拖吊費5000元、賠償貨物託運人5萬元等，總計共14萬7098元。

基隆堵南1-1地下道在2015年杜鵑颱風襲台時封閉。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

▲基隆市長林右昌曾在臉書PO出堵南1－1地下道淹水的照片。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

而基隆市政府方面認為，事發地點的地下道早在2014年6月就設置全自動預警全彩LED字幕機，事發當天基隆地區因為杜鵑颱風降下豪大雨，地下道的確有積水的情形，但LED字幕機的運作並未受到影響，也有顯示「淹水請勿進入」等字樣，後來承辦人員抵達現場拉起封鎖線，是楊姓司機執意通過才會釀成此事，不適用國家賠償法。

但基隆地院一審曾傳喚當時負責處理的技工出庭，他證稱，大部分的人員都是在靠近加油站的那一端（北端）警戒，如果車子是順向的話就能直接攔截，對向則有裝設的紅藍警示燈的公務車提醒，「當時我人在車上，貨櫃車下來我馬上按喇叭及閃燈，他有停下來，停在還沒有積水的斜坡上，過5分鐘他卻突然衝下來，車子就熄火了。」

基隆地院二審合議庭認為，市府人員僅在北端警戒，南端卻未設置警告標誌，導致楊姓司機誤闖淹水的地下道而受困，加上無法證明全自動預警全彩LED字幕機當時有正常運作，最後判市府須照單全收，賠償業者14萬7098元的損失。

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關鍵字：颱風,基隆地院

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