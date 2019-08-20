「送到這裡就好」酒吧男假護花　等電梯拖進廁所性侵

記者黃翊婷／綜合報導

在台北市某酒吧工作的林姓男子，今年3月16日凌晨2時許與女性友人小美（化名）一起喝酒聊天，他一時「性起」，假裝要護送對方回家，卻在抵達住處後，將人拉到電梯後方以及廁所強吻、襲胸，甚至脫掉褲子性侵得逞。士林地檢署日前偵結此案，並依妨害性自主罪對林男提起公訴。

▲小美信任林男，喝完酒後同意由對方送自己回家，沒想到卻遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本案無關）

小美當天前往林男工作的酒吧消費，兩人一起喝酒、聊天長達1個小時，盡興後打算返家時，對方提議護送，她沒有多加懷疑，兩人一同搭上UBER回到住處，還一起在社區大樓2樓的大廳等待電梯，這時，她禮貌請對方離開並表示，「送到這裡就好。」

沒想到林男色心大起，竟然將小美強拉進電梯後方的信箱區，趁著四下無人時強吻、摸胸，但被拒絕，兩人又回到電梯前，這次，他改將人拖進一旁的廁所，不顧反對再次強吻、襲胸，並脫下褲子分別以手指、生殖器性侵得逞。

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小美不甘受辱，事後立即前往醫院驗傷、報警。雖然林男到案後矢口否認犯行，還辯稱兩人是你情我願，但檢方調閱警詢筆錄以及兩人在通訊軟體的對話內容，認定他的確違反小美的意願，日前偵結後依妨害性自主罪對他提起公訴。

▼林男在等電梯時對小美伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

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