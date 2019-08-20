2000萬買豪宅…數十隻禿鷹跟著入住　臭氣熏天「如腐屍堆疊」

▲禿鷹盤據在游泳池邊。（圖／翻攝自YouTube／PalmBeachPost）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一對年輕夫妻買下位在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的鄉村豪宅，想要作為度假使用，加上此處鄰近自然保護區，是2歲孩子寓教於樂的最佳場所。沒想到這個親近大自然的計畫，才短短4個月就破滅，因為數十隻禿鷹直接飛入他們家，佔據泳池、庭院，而這些禿鷹帶來的惡臭也讓他們崩潰，決定再也不會回去了。

卡斯曼諾（Casimanos）夫妻今年4月以70萬美元（約台幣2194萬元）買下這棟鄉村豪宅，除了擁有3間臥室之外，超大庭院與泳池外，甚至還能俯瞰Grassy Waters Preserve自然保護區，對於帶著2歲大孩子的他們來說，是最棒的度假別墅。沒想到才入住4個月就發現，他們的室外地區被大量禿鷹佔據，就算搭建遮蔽棚也會被破壞。

卡斯曼諾太太崩潰地表示，這些禿鷹少說也有數十隻，牠們已經完全把這裡當作自己家，「到處都聞得到大便、反芻物的味道，真的超級噁，就像是一堆腐爛的屍體堆在一起。」而且周圍鄰居也遇到相同的狀況，禿鷹甚至還會在院子內打架，深可見骨的傷口、飛濺的血漬與巨大的撞擊聲，都讓不堪其擾，想賣房又怕沒人買。

所有住戶皆指出，這些禿營聚集並非自然因素，而是有個「好鄰居」天天都會餵食這些野生動物，不論是鱷魚、浣熊都照餵不誤。雖然現在這位鄰居已經被禁止餵食，並且罰款，但禿鷹已經習慣來此，短時間內不會離開，加上聯邦法律規定不可射殺遷徙候鳥，因此住戶只能用煙火、氣球等巨大聲響來嚇跑這些禿鷹。

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