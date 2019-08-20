「這科技」超厲害！文山區多路段交通事故大降　最多減少逾5成

▲警運用科技防制交通事故，爆閃燈發揮成效！（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北市文山第二分局鑒於交通事故往往要付出龐大社會成本，也常造成民眾憾事或家庭頓失經濟重心，因此在轄內彎道、寬廣、車速快、視線昏暗等易肇事路段，於6月底裝設LED太陽能爆閃燈，提醒夜間時段、昏暗路段用路人能注意道路狀況及減速慢行，提升行車安全。

經統計，2019年6月、7月交通事故發生件數，以羅斯福路五段降低55.56%為最多、景興路降低25%為次高、辛亥路5段降低20%再次高，顯見裝設LED太陽能爆閃燈的路段，真的發揮成效！

文山二分局表示，將持續統計各路段發生交通事故的件數，採大數據方式滾動檢討裝設地點，機動調整裝設位置，以有限經費創造最大效益。同時指出，目前正值暑假期間，學生常利用假期出遊，也將持續針對容易發生交通事故的路段加強取締「汽機車超速、未依規定轉彎、未禮讓行人、行人違規穿越道路及酒後駕車」等違規。

並呼籲，駕駛人行經路口，應提高警覺放慢車速，也提醒夜間及清晨外出散步的民眾要穿著黃、紅色等顏色較鮮明的衣服，共創安全行車環境，全面降低交通事故發生。

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