槍枝議題又龜縮！川普辯「背景查核已經夠好了」　民主黨批：根本當兒戲

▲美國總統川普15日針對連續兩起大型槍擊發表演說。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國8月兩起大型槍擊案造成31人死亡50人受傷的慘劇，使社會輿論再度聚焦在槍枝管制問題上。川普當時也聲稱這是加強槍枝管控的最佳時機；然而不出幾天他又在美國全國步槍協會（NRA）施壓下，故技重施將焦點轉移到不該將槍枝販賣給有精神疾病的人，而不是改革現行制度，「現在的背景查核已經夠有力了」。此話引來外界痛批，「川普根本就沒認真當一回事」。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，川普此前已經和立法界重要人士—西維吉尼亞州（West Virginia）民主黨參議員喬曼欽三世（Joe Manchin III）聯繫過，儘管喬曼欽想推動兩黨都能接受的槍枝管制法，但話題終究是冷卻下來了。國會山莊行政人員透露，部分的原因是國會現在正處於夏季休會期，議員們都跑出城了。

與此同時，川普也在紐澤西的一個小鎮貝德明斯特（Bedminster）度過為期一週的假期。他的心思全都轉移到美國經濟趨緩、美中貿易談判和努力為2020總統大選鋪路的事情上，而且還很在意媒體如何報導他上週四（15日）在曼徹斯特（Manchester）的競選活動。



德州艾爾帕索3日發生的槍擊案是重新引燃話題的導火線，有嚴重種族歧視的21歲主嫌克魯休斯（Patrick Crusius），闖進沃爾瑪（Walmart）賣場沿著貨架走道一路開槍，最終造成22死、24傷的悲劇。相隔不到24小時，從高中就有殺人念頭的24歲白人槍手貝茲（Connor Betts），於凌晨4點手持步槍在俄亥俄州代頓鎮的「Ned Peppers」酒吧外瘋狂掃射，殺死9人、射傷26人，而9名死者之中有6人屬非裔族群。加上此前電影院、校園等地層出不窮的槍擊案件，已經使得反彈聲量越來越大。

▼德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日遭到槍手血洗導致22人死亡。（圖／路透）

▲代頓鎮槍擊案受害者家屬。（圖／路透社）

民主黨週一（19日）批評川普對於槍枝管制的姿態變換，很明顯地說明了他根本沒有要認真處理這件社會大事，「我們早就看過這齣戲了。在可怕的槍擊案發生後，我們的總統川普立刻感受到公眾輿論的壓力，就趕快說些要管制槍枝暴力的大話，但最終他的態度還是會急轉直下，在NRA的施壓下龜縮。」參議院少數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）指出，川普態度的軟化「不只讓人失望，還讓人心碎，特別是那些受害者的家人們。」

白宮官方出面反駁外界的指責，表示川普仍舊支持對槍枝買家的背景進行嚴格審核，「總統沒有龜縮，我們正在努力研議這項政策，而且也已經和國會針對這件事進行接觸。」然而川普15日在曼徹斯特的一席話已經透露他真正的心聲，「阻止槍枝暴力應該加開精神病院，不是加強槍枝管控」，他也引用前總統雷根（Ronald Reagan）的名言 ，「扣下板機的是人，槍不會自己扣下板機。」