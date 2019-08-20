韓國瑜直播秀「超高公文」　高市新聞局：沒有必要把市長當科長

▲韓國瑜秀出自己的公文。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者錢玉紘／綜合報導



高雄市長韓國瑜日前因為「公文數量」槓上行政院長蘇貞昌，他昨日開直播秀出自己「比身高高」的公文，但仍然引起不少爭議與話題。高雄市新聞局隨後出面說明，韓國瑜直播是想要凸顯市政績效跟「公文數量」並無絕對的關係，也沒有必要「把市長當科長」。

《聯合報》報導高雄市新聞局表示，韓國瑜市長的直播是想突顯一個最重要的概念，即「市政績效的好壞跟市長批閱公文的數量並沒有成絕對的關係」，而把市長當成科長更是沒有必要的事，市政工作的運行最重要就是分層負責，如此一來才能夠真正提升行政效能。



高雄市新聞局也表示，民進黨政治人物有這麼多的意見，也可以向行政院長蘇貞昌和副院長陳其邁反映一下，不要有事沒事「拿公文來當作道具」。新聞局還指出，一般來說公文簽完了要記得歸檔，「不要留在那裡比賽堆高」。

韓國瑜15日受訪時透露，他每天至少批10份公文，不過蘇貞昌隔天隨即在媒體面前譏諷，他批的公文常常要分好幾批抱進來，堆得比人還高，更何況工作不是只有批公文而已，他身為人民託付的公務員，一直很認份堅守崗位，不敢懈怠。

沒想到蘇貞昌這番話掀起「公文疊高比賽」，韓國瑜19日中午在臉書直播回擊，開頭就表示是因為蘇貞昌說公文堆起來跟他一樣高，所以他也特別調出自己批閱的公文，堆疊起來也一樣高，「批的公文愈多就代表越認真，那換句話說，一個人的健康，吃的補品愈多，就代表身體愈健康？最好吃個十全大補，補到紅光滿面，真的是如此嗎？」

韓國瑜也指出，批閱公文多寡不一定能跟行政效率劃上等號，行政效率也並不等於效果，因為正確的方向很重要，更何況他公文之中也包含了市民朋友書寫給他的信件，他親自批閱後都會轉交相關單位，這也是所謂「蒐集民意」的一環。