狼哥性侵女友11歲女兒想否認　「小女嬰驗DNA結果」讓他被狠判230年！

▲偉爾奇涉嫌性侵女友的女兒，遭判230年。（圖／翻攝自警方臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國加州日前發生一起噁心的性侵案。一名30歲男子偉爾奇（Deon Austin Welch）2年多來性侵同居女友的11歲女兒，直到女孩13歲時因為懷孕產下一名女嬰，原先偉爾奇仍否認自己性侵行為，直到驗出DNA相符之後百口莫辯，最終遭到法院判刑共230年的有期徒刑。

根據英國《每日郵報》報導，偉爾奇當時與女友同居，而女友本身就一名11歲的女兒，當時女孩曾向母親反應偉爾奇都會趁著她不在家、或是睡著時，偷偷爬上床對她做出撫摸、親吻、「進入身體」的行為，社工人員與女孩母親當時卻沒有做出積極的防範措施，偉爾奇因此更加變本加厲。

▲女孩遭性侵生下孩子後全案才被重視。（圖／示意圖／Pixabay）

直到女孩13歲那年，終於被檢查出懷孕6個月，在成功生下一名女嬰後，偉爾奇因為「性侵未成年」遭到逮捕，但當時他否認自己的罪刑，法官最後要求偉爾奇與小女嬰驗親子DNA，結果出來證實，小女嬰確實是偉爾奇的親生骨肉，當時他得知這項消息時面無表情。

法官判決指出，偉爾奇2014年以來多次性侵女友的親生女兒，涉嫌15項強姦、性侵罪，最終判決230年，未來若有機會獲釋，也將登記惠性侵犯，法官認為嫌犯的所做所謂絕對符合最高的判罰標準，偉爾奇甚至也沒有悔意。