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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

公懲會將公開審理管中閔　法轉司：支持公開透明的司法

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▲▼司法天秤，司法，法律，審判。（圖／視覺中國）

▲法轉司支持公開透明的司法，贊成公開審理管中閔案。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

公務員懲戒委員會即將在7月2日公開審理台大校長管中閔的彈劾案，創下首起公開審理的公務員懲戒案例。對此，由法官組成的「法官翻轉司法群策會」隨即貼文表示贊同，法轉司強調，「我們支持任何有助於公開透明的司法新作為，公懲會公開審理管中閔案有助於建立司法公信」。

管中閔在2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次匿名在雜誌上發表文章，每年獲取約65萬元稿費，被監察院認定違法兼職，今年1月15日通過彈劾，送公懲會審理。公懲會預定7月2日開第一次準備程序庭，並依照新法，主動採取「公開審理」模式。

而由一群中生代的法官組成的「法官翻轉司法群策會」，在17日PO出文章，以「我們支持任何有助於公開透明的司法新作為，公懲會公開審理管中閔案有助於建立司法公信」為題，表達立場。

法轉司提到，「最高法院民事庭把法律規定的原則變成例外，不輕易召開言詞辯論庭，長期以來備受詬病，這幾年來主事者遂將召開言詞辯論當作司法改革的重點之一。106年召開的司改國是會議甚至更進一步，倡議就特定重大矚目案件應該採行法庭直播方式。原因無他，陽光是最好的防腐劑，公開透明是建立司法公信的最佳利器。」

另外對於有媒體撰文，提到公懲會「奉命而為」、「本案是典型的莫須有入人於罪」、「公懲會對這件案情簡單至極的彈劾案，只需諮詢專業意見後即可得到答案，並作為懲戒依據，又何需大張旗鼓擺出公審的規模審理？小案大辦，跟用牛刀殺雞有何不同？」法轉司「質疑是政治意識蒙蔽了他的見識，我們認為這無助於台灣邁向公義、法治社會。」

法轉司提到，「本粉絲頁多次貼文質疑過現任許宗力、蔡炯燉、呂太郎團隊的司法作為，尤其是怠於淘汰不適任法官一事；但我們從來沒質疑過許呂團隊捍衛審判獨立的決心，也不認為以目前的司法文化、社會氛圍，有哪位司法首長敢恣意侵害審判獨立。」

最後法轉司認為，「發表本則貼文，有助於廓清公開審理的作用，乃屬於捍衛審判獨立、司法公信之舉。」
 

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關鍵字：法律,人權,管中閔,法官翻轉司法群策會,法官,公務員懲戒委員會,彈劾,司法院,公開審理,公開透明

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