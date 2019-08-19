檢警調廉聯合查賄選　蘇揆勉勵「信賞必罰、快賞快罰」

▲蘇貞昌承諾，對這次查察賄選信賞必罰、快賞快罰。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為因應明年初即將舉行的總統、立委選舉，檢警調廉等偵查機關，19日在警政署舉辦查賄研討座談。行政院長蘇貞昌致詞時強調，如今選舉態樣和過去不同，需要針對假訊息防範；在端正選風方面，他認為整個政府都要彼此配合，信賞必罰，快賞快罰。

蘇貞昌出席今年度的「檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，他指出，由於科技進步以及國內外局勢變化，選舉態樣與大環境已與過去不同，影響選舉的因素除了金錢與暴力，還包括境內與境外的假訊息。蘇貞昌要求相關機關必須與時俱進，彼此互相配合，精進過去做得好的部分，並改正過去沒有做到的地方；他也宣示，政府間彼此配合，「不是只有態度上的配合，包括時間上的配合，效率上的配合。而且一定信賞必罰，也就是快賞快罰。」

內政部長徐國勇致詞時也強調，除了防範假訊息以外，他認為移民署也具備警察與偵查權，且與新住民接觸廣泛，有很好的情資，希望移民署也能加入查察賄選行列，並將各種情況回報各地檢察長，這樣將可發揮更大的查賄效果。

法務部長蔡清祥致詞時則說，這次選舉競爭激烈，選情變化多端，而且又有境外勢力與假訊息介入，使今年的選舉查察工作更加艱鉅。蔡清祥強調，檢調廉政等單位，除了要及時處理假訊息外，並要積極、審慎有效的查證賄選資金來源。另外蔡清祥特別提到今年通過的《偵查不公開作業辦法》，對於各單位在新聞發布及偵查不公開之間的界線，將藉由這次查察賄選訂出新聞公布標準，避免影響選情或遭致偵查不公開疑慮。最後蔡清祥鼓勵各機關積極提出當選無效之訴，必將能震撼嚇阻賄選當選人。

▼法務部長蔡清祥，鼓勵多多提出當選無效之訴。（圖／記者吳銘峯攝）