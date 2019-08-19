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兼職寫稿被送公懲會　管中閔批：政治迫害侵犯大學自主

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▲▼A級稿~台大校長管中閔懲戒案二度開庭。（圖／記者李毓康攝）

▲管中閔懲戒案二度開庭。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學校長管中閔今（19日）下午依公務員懲戒委員會排好的庭期，為遭彈劾違法兼職懲戒案出庭。管中閔提出三點陳述，不滿批監察院濫權違法，就是政治迫害，並說自己只是一個讀書人，面對政治迫害時毫無所恃，可寄望者唯有司法的公正。

管中閔先是表示，依據準備程序庭證人的證詞，以及前面引述媒體的相關評論，再次強調，受媒體邀請投稿，本就不是「職」。既不是「職」，就無「兼職」可言；既非「兼職」，自無「違法」。除了今天律師們所提出的法律見解外，懇請庭上也能審酌以下三點：

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▲▼A級稿~台大校長管中閔懲戒案二度開庭。（圖／記者李毓康攝）

▲管中閔出庭表情相當嚴肅，並說監察院行為就是政治迫害。（圖／記者李毓康攝）

一、監察院當初是基於我有什麼重大犯罪嫌疑，而必須清查我近二十年的個人所得資料，並要求各單位詳細交代與我來往的細節？這種抄家式的清算，算不算濫權？

二、監察院為什麼可以在提出彈劾時隱匿行政單位在監察院的證詞？然後在毫無事實基礎之下，僅用臆測就入人於罪？這樣的羅織構陷，算不算濫權？

三、報刊社論代表社方立場，向不署名，何來匿名之說？監察院又為什麼可以任意向媒體洩漏我投稿的刊物名稱？個人資料保護法已公布24 年，為什麼監察院可以向媒體洩漏包括我所得資料的個資？（若非刻意洩漏，難道媒體是在中山南路的人行道上撿到這些個資？）這樣侵害我的自由與隱私，算不算違法？

▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 庭後氣噗噗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管中閔認為，自己一介書生，面對政治迫害時毫無所恃。（圖／記者屠惠剛攝）

管中閔說，監察院濫權違法所為，就是政治迫害，由此得出的彈劾決定，根本不應成立。而以政治迫害來侵犯大學自主，企圖摧毀大學校長遴選當選人的人格與公信，更是70年來所僅見。

管中閔最後強調，自己一介書生，面對政治迫害時毫無所恃，可寄望者唯有司法的公正。禮記儒行篇說：「儒有可親而不可劫也，可近而不可迫也，可殺而不可辱也」。敬謹出庭，力爭清白，希望庭上與大眾能瞭解，今之儒者，依舊不可以勢劫，不可以力迫，亦絕不受辱。

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關鍵字：台灣大學,管中閔,兼職案,公懲會,彈劾,政治迫害,監察院,司法

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