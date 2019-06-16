台大又要沒校長？公懲會7/2破天荒「公開審理」管中閔案

▲台大校長管中閔。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

台大校長管中閔擔任行政院政務委員期間違法兼職，監察院今年1月間通過彈劾。公務員懲戒委員會將於7月2日下午公開審理，並通知管中閔出席準備程序庭。這是公懲會首度「主動」公開審理案件，若判決對管撤職或免除職務，台大校長一職可能不保。

監察院今年1月間彈劾管中閔，當時監察院表示，管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任行政院政委兼國發會主委，違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」的規定，透過匿名方式常態性為壹週刊撰寫社論，獲取每年約新台幣65萬元的兼職報酬，違失情節重大，依法提案彈劾，彈劾案移送公務員懲戒委員會。

公懲會受理案件後，已請管中閔說明，再給監察院核閱後，進行分案，由5位公懲會委員組成合議庭。本案合議庭成員為石木欽（公懲會委員長兼審判長）、廖宏明、吳景源、張清埤、黃梅月。合議庭日前已通知管中閔，於7月2日下午3時開庭，管中閔依法必須出席。

對於公懲會首度「主動」公開審理管中閔案，律師葉慶元在臉書批評，指民進黨政府「磨刀霍霍」，一個台大校長的位子，用盡千方百計就是要把管中閔逼下來。乾脆直接修法把台大改成民進黨黨校，不就好了嗎？

葉慶元表示，重大矚目案件就要公開審理，那前教育部部長吳茂昆被彈劾，怎麼就不公開審理呢？一個台大校長的位子，用盡千方百計就是要把管中閔逼下來，何必呢？直接修法，把台大改成民進黨黨校，校長由民進黨指派，不就好了嗎？

公懲會採一級一審制，如果公懲會認定管有違失，可能的懲戒有申誡、罰款、減俸、撤職、免除職務等五種。公懲會表示，管案當時的爭議很大，甫就任又遭監院彈劾，屬「社會矚目重大案件」，考量後決定公開審理。葉慶元對此表示，不管處分是什麼，接下來就會有人要求管中閔自知進退，下台負責。