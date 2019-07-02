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管中閔懲戒案出庭　證人裴偉證實管任政務官期間仍領稿費

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▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 證人裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲壹週刊前社長裴偉出庭，證實管中閔任政務官期間確實領取稿費。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會在2日公開審理，公懲會除了傳喚管中閔外，也傳喚當時付出稿費的壹週刊前後任社長裴偉等人出庭。其中裴偉證實，從管中閔擔任台大財經所教授時就開始邀稿，每篇稿費2萬5千元，甚至管中閔擔任政務官後，還是繼續邀稿、給稿費。

根據監察院彈劾的資料中，認為管中閔在2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次在壹週刊上發表有償的評論文章，每年獲取約65萬元稿費。監察院認定他違法兼職，所以在今年1月15日通過彈劾，送公懲會審理。

而公懲會為了審理本案，破天荒的首度針對懲戒案件公開審理。除了傳喚管中閔以外，也傳喚當時付出稿費的壹週刊前後任社長裴偉、邱明輝2人出庭。而裴偉在答詢時表示，他從總編輯擔任社長後，就開始邀稿。而壹週刊針對財經議題發表社論「壹評論」，後來他就打電話給當時還在台大財經所擔任教授的管中閔，管中閔也答應投稿。

裴偉表示，當時「壹評論」的屬性是社論，所以不能具名，但如果管中閔投來的稿件不符合週刊屬性，他也會不錄用稿件或修改稿件，當時每篇稿酬是2萬5千元。直到管中閔擔任政務官後，還是持續向他邀稿，但是否錄用稿件，他已經記不清楚了。

合議庭也當庭提示監察院整理的資料，列出監察院懷疑可能是管中閔撰寫的文章，要求管中閔指認，但管中閔僅回答：「時日久遠，記不清楚。」審判長石木欽也請管中閔回去後，整理一下資料，之後再行指認。

庭訊進行約1小時左右結束，管中閔事後發表聲明，強調這是1年多以來的政治迫害，完全是羅織構陷他莫須有的罪名。他甚至還引用《史記‧酷吏列傳》中的「深文周納」，批評政府不根據事實，巧妙地根據法條，入人於罪！

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關鍵字：法律,人權,管中閔,公務員懲戒委員會,彈劾,司法院,公開審理,裴偉,兼職

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