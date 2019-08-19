司機前後上班32天僅休1天致中風　光華巴士賠820萬確定

▲光華巴士司機因過勞而中風，最高法院判賠820萬元確定。此為示意圖，與當事人無關。（圖／免費圖庫／pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

光華巴士李姓司機2013年11月28日凌晨駕駛末班車回總站時，突然在車內暈倒，送醫急救診斷為腦中風合併腦水腫、高血壓心臟病，已無工作能力且需專人24小時照顧。司機因長時間超時工作，起訴要求光華巴士賠償1723萬餘元，一審判賠238萬，二審加碼改判賠820萬元。案經上訴，最高法院19日駁回上訴確定。

判決指出，李姓司機1999年即進入光華巴士，月薪5萬元，但長時間超時工作。他在2013年11月28日凌晨駕駛末班車回到總站，突然在車內暈倒，緊急送醫急救，被診斷為急性出血性腦中風合併腦水腫、水腦症、高血壓心臟病，經勞動部勞保局鑑定，符合職業促發腦血管及心臟疾病之職業病認定基準，目前已無工作能力，且需專人24小時照顧。

司機認為自己長時間超時工作，起訴請求光華巴士與呂姓負責人連帶賠償1723萬餘元。一審法院審理後，判准238萬餘元，雙方均上訴第二審。二審高等法院審理後，查出2013年5月5日至17日連續工作13日、同年6月10日至22日則是連續工作13日、同年6月24日至7月12日則連續工作19日，總6月10日到7月12日，33天內李男僅6月23日1天休假日。

另外高院也清查他的工時，發現他自2013年5月到10月，每月工作時數分別為260.7、245.4、259.9、255.1、258.0、267.6小時，而意外發生當月計至27日止的工作時數，也有225.9小時，遠超過每月184小時之工時限制；總計每個月最少超時工作60小時，最高甚至超時83小時，等於1個月多上班10天，屬於嚴重的長期工作過重情形。高院因此認定光華公司顯然違反《民法》與《勞基法》相關保護勞工工時、身體的相關規定，必須賠償，改判光華巴士必須賠償820萬餘元。

案經上訴第三審，最高法院審理後，19日駁回雙方上訴，全案就此確定。