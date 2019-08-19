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中市公園再添亮點　彩虹滑梯、鳥巢鞦韆年底完工　藍綠議員肯定

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▲盧秀燕主持友善共融公園開工典禮。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕主持友善共融公園開工典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府今年起推動「台中美樂地」計畫，針對全市41座公園進行全面改善，預計年底完工，其中東、南區5座公園19日聯合開工，將增設彩虹溜滑梯、鳥巢鞦韆等亮點設施，市長盧秀燕出席祈福典禮，期盼工程順利，藍綠議員也都肯定市府的貼心建設。

▲盧秀燕主持友善共融公園開工典禮。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與官員、民代們為公園改善工程祈福。（圖／台中市政府提供）

東、南區公園改善工程舉行聯合開工儀式，市長盧秀燕率領局處首長祈福，國民黨議員李中、羅廷瑋及民進黨議員邱素貞、何敏誠等人也都到場。

盧秀燕指出，台中約有8成公園都已超過10年，市府陸續盤點老舊且有安全之虞的公園設施優先改善，包括老舊廁所、特色公園建置、增設兒童遊戲空間等，讓環境更舒適明亮，為各區公園增添新色彩，東區及南區公園改善經費需1千2百多萬元，工期210天，預計年底完工。

李中期盼工程順利完工，給大小朋友全新的感官體驗；羅廷瑋則認為市府相當有效率，更肯定盧市長是「開工市長」，帶給地方許多建設。

何敏誠也感謝市府在東區公園增設共融式遊戲空間，滿足小朋友期待，相信會獲得許多市民肯定；邱素貞感謝建設局的用心，大小工程皆持續推動，尤其連日大雨造成部分低窪地區積水，市府派員迅速到場清除，也有效避免發生災害。

建設局指出，東峰及大智公園內部分設施不符需求，預計新設造型磨石子溜滑梯，東峰公園更將結合山丘地形，打造地景遊戲場，帶來不一樣的感官體驗。

另外，南區民興、文林及永和公園均為鄰里公園，建設局重新將遊戲場翻新，增設共融鳥巢式鞦韆、蹺蹺板等遊具，提供小朋友戶外更多元的遊戲機會。

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關鍵字：盧秀燕,美樂地,友善公園

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