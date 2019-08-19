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家中節儉長輩「愛用水瓢沖馬桶」　網苦笑：我外公連水都不沖

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▲▼馬桶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲家中長輩為了省水，堅持要用洗手水來沖馬桶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

長輩通常都習慣能省則省，一名女網友抱怨，家中長輩竟然連沖馬桶的水也要省，平常洗手時下方會擺一個水桶接水，上完廁所再用水瓢撈洗手水來沖馬桶，「以為這樣就沖乾淨了，有一兩次超臭超明顯的，他們都不承認，說自己有好好沖水」，讓愛乾淨的原PO實在快要崩潰，直呼「真的很痛苦…」。

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原PO在PTT表示，由於家中馬桶是深紫色，如果沒仔細看會看不出尿液顏色，家中長輩常常就誤以為自己已經沖乾淨，偏偏用水瓢來「手動沖水」本來就很難沖乾淨，造成整間廁所惡臭瀰漫，甚至汙垢、細菌滋生。

▲▼示意圖,健康,成人,肚子痛,女性,衛生,馬桶,清潔,生病,衛生間,紙,廁所,浴室,蹲廁所。（圖／123RF）

▲原PO因為馬桶的沖水問題已經和家人吵過好幾次。

原PO透露，今天肚子痛衝去廁所大號時，水花不小心濺到屁股，她才突然想到，剛剛忘記確認馬桶裡的水是否乾淨，害她瞬間火氣又上來，「真的很想等一下出去再大飆罵長輩」，之前才因為這件事鬧過家庭革命，當時她甚至放話，「我要裝一小杯尿放在他們睡覺的地方，讓他們聞聞看。」

不少網友都建議原PO乾脆搬出去自己住，但她回應，「可是如果搬出去住，還是要給家用，租金+家用費我實在負擔不起」，令她實在很困擾。

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沒想到這篇貼文釣出不少同樣經驗的網友，紛紛無奈表示，「你不孤單…」、「很多老人都喜歡這樣」、「我以為是我發的文…」、「老人很多沒觀念，不知道省那點沒意義」、「我外公連沖水都不願意」。

還有更慘的網友說，「我家也是 ，你家至少還是接洗手水，我家什麼洗肉的水也接，光是一桶髒水放在那就臭得要死了，再把髒水沖馬桶簡直臭上加臭。」

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關鍵字：省錢,沖水,馬桶

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