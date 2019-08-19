2019台灣設計展超級南　即日起召募「超級志工」

▲2019台灣設計展超級南，即日起本月底召募「超級志工」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣設計展再一次延續年初燈會「我屏東我驕傲」的士氣，將於10月5日至10月20日以設計角度詮釋屏東最具特色產業、文化觀光及歷史、社會設計意涵等面貌，且以「超級市場」為概念，打造全世界最大、最有屏東味的設計超市，即日起於主展區台糖縣民公園，以及屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區等2大衛星展區招募志工。

設計展志工服務組別有服務組、導覽組、交通組。響應「超級南方！非常台灣」屏東地方超級人文產業，特別規劃「超級志工」秉持SUPER的精神服務，S-smile(微笑)、U-understanding(理解)、P-passion(熱情)、E-energy(活力)、R-responsibility(責任)，於台灣設計展期間提供導覽、諮詢、參觀動線引導等服務，期待將屏東這塊土地的感情與美麗介紹給來自各地與國際的旅客朋友，獲得2019年豐富愉快的觀展體驗。

縣府表示，透過每一次難得的屏東盛事，邀請各個領域團體、大專院校、高中職學生、社區等單位，各國籍、各鄉鎮的民眾揪團報名設計展志工，提供參與熱情服務學習機會，展現出屏東溫暖的服務人文風景，傳達為旅客服務無所不在「Super」服務精神。

志工報名至8月31日，目前已有許多的單位與民眾詢問志工報名相關資訊，值班可獲得精美設計展紀念品與展覽限定T-Shirt，並釋出超級志工Super招募傳單與海報，與大家分享~