備戰長榮路跑！NIKE RUN CLUB開訓　跟著教練、配速員練起來

▲NIKE RUN CLUB為長榮航空城市觀光半程馬拉松，打造8週專屬課程，參賽者只要在線上報名，就能跟著專業教練、配速員練起來！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

上百位跑者熱血開跑，從Neo19 NIKE品牌體驗店出發，一路向西，用腳步探索台北，不論6K還是11K，都有配速員帶領，幫助跑者隨時調整速度，在目標時間內完賽。



▲NRC LOCAL RUN開訓，百人齊跑探索台北。（圖／記者劉亮亨攝）

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NRC配速員林佩萱表示：「馬拉松賽事是一個，除了體能還有心態上面的考驗，如何在後面很煎熬的部分，幫跑者調適心情，告訴他們怎麼樣穩定地分配體能、調整呼吸，其實都是配速員很重要的一個部分。」



▲NRC配速員林佩萱表示，她的工作是幫跑者調適心情。（圖／記者劉亮亨攝）

「我們其實都很熱情，就是用熱情去化解他們那種壓力很大，或者是覺得很絕望的時候。」林佩萱也提到，除了穩定速度，配速員還會適時觀察跑者狀況，並給予鼓勵和建議，對於經驗不足，或是想要超越自己的人，都非常有幫助！



▲配速員還會適時觀察跑者狀況，並給予鼓勵和建議。（圖／記者劉亮亨攝）

其實這是長榮航空與NIKE合作規劃的訓練課程LOCAL RUN，根據城市特色設計路線，讓民眾換個視角，感受不一樣的台北之美，也為10月27號登場的「2019長榮航空城市觀光半程馬拉松」提前暖身。

長榮路跑參賽者張瑀修說：「第一次參加長榮路跑，所以我給自己訂的目標，是在1小時50分以內完賽，今天就是為了備賽，來自己加強，看一下自己的程度在哪邊。」長榮路跑參賽者何奕儒說：「去年參賽大概跑了105分鐘，希望今年可以100分鐘以內；平常自己練跑，然後偶爾就是跟NIKE的大家一起練習。」

▲▼備戰長榮路跑！NIKE RUN CLUB開訓。（圖／記者劉亮亨攝）

長榮航空城市觀光半程馬拉松，去年首度舉辦創下好口碑後，長榮航空今年更推出「世界跑」行程，與國外賽事交換名額，讓熱愛觀光旅遊和路跑的朋友，能以更輕鬆、優惠的方式出國參賽，而NIKE RUN CLUB為了幫助跑者備戰賽事，也特別打造專屬訓練課程，NRC教練吳信和表示：「我們實際訓練是以『長距離』和『配速』這兩個重點為主，安排了比較多的HOME RUN課程，HOME RUN就是大家一起輕鬆跑，然後會有一個穩定的配速，讓你可以一直前進！」



▲教練吳信和說，NRC實體訓練是以長距離和配速為主。（圖／記者劉亮亨攝）

參賽者只要在網路上預約報名，就能免費加入實體訓練的行列，另外，NRC教練吳信和也建議跑者下載NRC APP，不但能追蹤跑步紀錄，還有語音教練隔空指導，他說：「如果你有時間的話，可以來我們NRC這邊上課，如果自己沒有時間，你可以利用我們的APP，在上面有我們的語音指導教練，可以陪你訓練！」



▲下載NRC APP，還有語音教練隔空指導。（圖／記者劉亮亨攝）

NRC訓練結合實體課程與APP線上服務，跑者只要選擇適合自己能力的訓練菜單，並跟著NRC一起備戰，提升賽事表現、完成挑戰目標就不是夢！

2019 NRC X EVA AIR訓練課程

https://www.evaairrun.com/news-20190815.html

2019 長榮航空城市觀光半程馬拉松跑者專屬NRC課程報名連結

https://reurl.cc/kGqnx

