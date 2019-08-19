塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

▲ 許多婚禮賓客失去家人，相擁痛哭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾17日晚間的一場婚禮成為自殺炸彈客攻擊的目標，造成63人死亡及182人輕重傷。這起事件發生在美國與阿富和恐怖組織塔利班（Taliban）進行和平談判之際，塔利班第一時間出面否認犯案，伊斯蘭國（IS）隨後也宣稱對爆炸負責，仍引起當地民眾質疑，美國和談只是為求早日撤軍，而非為了和平。

伊斯蘭國聲明宣布，該組織派出一名武裝分子在一場「大型集會」上自爆，而他的同夥則在救援人員趕到現場時引爆路邊一輛裝滿炸藥的汽車。阿富汗總統艾哈邁德扎伊（Ashraf Ghani）譴責這起「野蠻的」行動，同時指責正與美國和談的塔利班「為恐怖分子提供平台」。

遭襲的Shahr-e-Dubai婚宴會館位在喀布爾西部，是阿富汗什葉派少數民族哈扎拉人（Hazara）的家園，而阿富汗及鄰邦巴基斯坦境內的哈扎拉人都經常成為塔利班及伊斯蘭國等遜尼派穆斯林好戰分子攻擊的目標。

英國廣播公司（BBC）報導，塔利班和美國代表近來持續在卡達首都多哈進行談判，協議內容包括美軍階段性從阿富汗撤兵，條件是塔利班必須保證阿富汗不會被極端組織用來攻擊美國。

▲ 塔利班經常在阿富汗發動攻擊，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

美國在阿富汗約有1.4萬名士兵，執行美國主導的北約（NATO）任務。美國總統川普（Donald Trump）上任以來多次表明，希望從阿富汗撤軍，18日也在紐澤西州向記者表示，與塔利班的談判進展順利，「我們和塔利班進行很棒的討論，也和阿富汗政府進行很棒的討論。」

另一方面，塔利班也將和阿富汗代表團針對和平框架展開談判，內容包括一份最終停火協議。該組織過去不斷拒絕與政府談判，除非雙方對美國撤軍時間表達成共識。自2001年下台以來，塔利班政權目前控制的領土範圍達到史上最大。

儘管美國及塔利班都宣稱在和平談判中取得進展，17日的婚禮恐攻仍引起阿富汗民眾質疑和談的意義。有民眾認為，沒有必要和塔利班談判；也有民眾認為，阿富汗極端組織結構複雜，這場爆炸就是由伊斯蘭國策劃，就算美國及塔利班達成共識，也難保其他激進勢力不會見縫插針。艾哈邁德扎伊便指責，塔利班不能自稱與這場爆炸無關，因其長久以來的行為提供其他恐怖份子活動的平台。