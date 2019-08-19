「消費者有的是錢」川普反擊經濟衰退　但還沒準備好貿易協議

▲川普表示美國消費者很有錢。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

儘管全球債券市場先前經過動盪的1周，美國總統川普（Donald Trump）18日卻認為，經濟衰退的風險很小，且與中國的貿易戰並未對美國造成傷害，「我們做得非常好，消費者很富有，我給予大幅減稅，他們有的是錢。」不過在達成貿易協議方面，川普表示還沒準備好。

《路透社》報導，對於經濟增長可能放緩的擔憂，川普18日聲稱消費者都很有錢，駁斥衰退的可能性。被問及是否與中國達成貿易協議時，他則不如助手樂觀，雖然他相信中國準備好促成共識，但他自己還沒有預備達成協議。

川普另外暗示，白宮想看到北京先處理香港持續進行的示威活動。他說，「我想見到香港以非常人道主義的方式解決問題。我認為，這對貿易協議相當有利。」

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則告訴《福斯新聞》，美中貿易代表將在10天內談話，如果取得成功，便計畫讓中方代表前往美國，推動旨在結束貿易戰的談判。他表示，美國目前狀況良好，「現階段看不到經濟衰退的跡象，消費者在努力，工資正上漲，他們在花錢也在存錢。」

CNBC報導，川普考量到消費者在聖誕假期可能受影響，決定推遲到12月15日才對部分對中國商品徵收關稅。他18日重申自己的立場，中國才是替關稅付出代價的那一方。