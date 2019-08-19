美媒訪問黎智英「反送中加入貿易戰局」非常棒：美國應助香港！

▲黎智英參加香港818維園集會。（圖／記者黃彥傑攝）



記者丁維瑀／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》示威至今邁入2個月，壹傳媒集團創辦人黎智英18日接受《福斯新聞》（Fox News）節目採訪時表示，眾人的自由不斷受到攻擊與侵蝕，香港人仍非常堅持繼續戰鬥，直到獲得想要的東西。同時，他也覺得美國總統川普把抗議活動與貿易談判連結在一起，此舉非常好。

香港民間人權陣線18日在維多利亞公園（維園）發起集會，根據民陣說法，有170萬人現身，出席的還有黎智英、歌手何韻詩等名人。黎智英18日以Skype形式受訪，他告訴福斯新聞頻道Sunday Morning Futures主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo），過去一段時間內，什麼都沒有改變，香港人依舊非常堅持奮鬥，「我們想要的是普選，因為我們的自由不斷受到攻擊、侵蝕。」

巴蒂羅姆表示，黎智英曾提到，如果《逃犯條例》通過，就會是香港的終點。黎智英回應，「當然，這破壞我們的法治，如果我們沒有法治，就再也不會是金融中心，沒有法治，金融中心將會崩潰。」

▲香港818集會下起大雨。（圖／記者黃彥傑攝）



巴蒂羅姆形容，即使遇上傾盆大雨，最新的集會中有將近快200萬人現身。黎智英接著描述他在現場的觀察，他認為，他之所以上街抗議，是為了保護香港的自由，「香港跟中國非常不一樣，我們有著不同的價值觀，你知道的，由於英國殖民的歷史。」

黎智英說明，眾人必須維持法治、維護人權，保有原本已有的生活方式。主持人隨後提及一份歐盟、加拿大的聯合聲明，內容基本上支持香港的高度自治權，「上次你跟我在一起時，你呼籲美國政府，呼籲川普支持香港。」對此，黎智英表示，川普已經發聲，也把香港示威運動以及貿易談判牽連在一起，「這樣很好。」

主持人詢問，香港示威運動，是否成為美中貿易紛爭之間的一種籌碼。黎智英認為，現在是美國維護道德權威的時刻，那是西方的價值、美國的價值，「實際上，我們是在打同一場戰爭，你們（美方）的新冷戰，我們正在戰鬥，因為我們有同樣的價值觀。因此，維護我們正在奮鬥的價值觀，對你們來說至關重要。」

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