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10歲兒看流星許願：想要弟弟　老媽肚痛檢查「懷三胞胎34週」

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記者黃翊婷／綜合報導

美國南達科他州一名媽媽日前因為肚子痛，以為是先前罹患的腎結石復發，前往醫院檢查才知道已經懷孕34週，後來平安生下三胞胎。她10歲的兒子受訪時開心地說，有一次我看到一顆流星，於是許願想要一個弟弟，而妹妹則還想要再多一個妹妹，「我的願望實現了！」

根據《今日美國》報導，曾經罹患腎結石的基爾特斯（Dannette Giltz）本月初因為肚子疼痛，以為是舊病復發，於是趕忙和丈夫前往醫院檢查，沒想到醫生檢測之後竟然說她已經懷孕34週，不僅即將臨盆，而且肚子裡的還是一對雙胞胎，夫妻倆又驚又喜，急忙開始辦理生產的相關手續。

10歲兒看流星許願：想要弟弟　老媽肚痛檢查「懷三胞胎34週」（圖／翻攝自Facebook／Dannette Giltz）

▲基爾特斯在臉書分享三胞胎的照片。（圖／翻攝自Facebook／Dannette Giltz

「一開始我覺得很痛苦，一度還以為是腎結石，畢竟我以前經歷過這種病痛。」基爾特斯表示，10日當天她在醫院順利生產，結果再次收到驚喜，因為出生的不是雙胞胎，而是三胞胎，「誰都無法相信我能在不知情的情況下懷著三胞胎長達34週，當天晚上我還以為會再經歷一場腎結石手術，最後卻是剖腹生產，這很瘋狂。」

而基爾特斯10歲的兒子聽聞家裡一下子增添3名新成員，開心直說，先前他看到天上有流星，於是許願想要一個弟弟，順便幫妹妹許願看能否再多一個妹妹，「我的願望實現了！我就知道這一天總會來的！」

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關鍵字：美國,南達科他州,腎結石,懷孕,北美要聞

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