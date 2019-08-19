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從小扎根！掌握「一人一才藝」　康橋孩童贏在軟實力

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▲從小扎根！掌握「一人一才藝」，康橋國際學校孩子贏在軟實力。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲康橋推動「一人一才藝」課程，培養學生文學、美術、音樂、戲劇等藝文欣賞、表演與創作的能力。（圖／記者吳杰澄攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

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走進康橋，時不時就能聽到旋律聲！康橋國際學校一直以來重視藝文教育，不僅在培育藝文專才，更深耕於培育具藝術鑑賞力的學生。在康橋，有一門其他學校沒有的課，課程名稱是「一人一才藝」，主要分成四大類，音樂方面，例如長笛、小提琴、管樂國樂等學習機會；美術類除了素描、繪畫還有書法課程；戲劇安排有英語劇還有基礎練習；舞蹈部分有踢踏舞、國標舞，提供多樣教學，讓孩子自動自發投入每項領域當中。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲將才藝課程列入於正式課程中，每位學生都要選一種才藝來學習。

從悠揚的大提琴聲開始，搭配鋼琴，最後加入一旁等待的中小提琴，學生在午休期間練習「鋼琴五重奏」，在個別琴房會看見，師生認真的模樣，因為康橋一年一度的音樂盛會藝文公演即將於5/25正式展開。康橋管絃樂團，成軍九年，七次獲得全國冠軍，每次的表現都讓評審讚不絕口，今年也不例外！不僅在團體賽備受肯定，重奏及個人獨奏也同樣有好成果。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲透過藝文課程琢磨技巧的精進，更期盼帶給學生藝術涵養。

將才藝課程列入於正式課程中，全校每位學生都要選一種才藝來學，「一人一才藝」的課程培養學生文學、美術、音樂、戲劇等藝文欣賞、表演與創作的能力，藝文中心會根據學生調查想要學習、有興趣的課程去開發，提供同學選擇後排序編班，康橋國際學校秀岡校區藝文中心主任江翠蓮表示，「要在繁忙的課業中學習藝術領域，其實不簡單，除了增加豐富度外，主要也希望可以幫學生舒緩課業壓力，自動自發的學喜歡的事」。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼藝文中心江翠蓮主任表示，不僅在學業、事業上要有高成就，更要有藝術人文的涵養，有洞察及關懷外界的能力與關懷。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

康橋非常重視學生的興趣，也盡量滿足學生的學習需求，即便是一些冷門樂器或課程，只要有夠好的師資，學校仍不惜成本開設，連師資都是經過專業審查。十二年級的潘晨同學主修小提琴，現在已經是管絃樂團首席，談起參加樂團最大收穫就是互相配合，學習團隊合作，「不能把個人擺第一，要把團隊放第一」。主修長號的林其磊同學也說，「平常學習時會遇到小組討論，當遇到不同意見的人時，會選擇聽對方意見，就像在團練時一樣，顧好每個節奏，不能拖也不能趕」學會傾聽其他樂器，知道每段音樂的立場和角色，才是最重要的。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼一人一才藝課程都是聘任專業師資指導，除了校內學習，同時給予機會站上國際舞台。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

懂得溝通傾聽建立橋梁，不僅只有音樂團練開始建立，其他藝術領域也有同樣領悟，像是合唱團，需要各聲部的搭配，表現出來的曲子才會好聽；踢踏舞除了重技巧，也要觀察其他人和自己的節奏。康橋更希望學生不只是琢磨技巧的精進而已，舞台上的成果也是一項動力，同樣是十二年級的劉穎蓮同學很感謝學校給她機會，從國際賽事上成長了不少，「很多機會都要自己去爭取，康橋學校是個平台，提供很多舞台讓我們發光發亮。」康橋國際學校無時無刻都有藝術體驗的機會，學生的鑑賞力也在潛移默化中培養和建立，讓這些未來的年輕新秀儲備足夠的軟實力。

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關鍵字：康橋國際學校,藝文,管絃樂團,音樂,踢踏舞,一人一才藝

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