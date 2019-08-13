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優人神鼓設備遭火襲損失千萬　雲門、蔡瑞月等藝團也曾遭祝融

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▲▼優人神鼓木屋遭焚毀。（圖／記者林育綾攝）

▲優人神鼓這次火警損失超過千萬，30多年來的心血付之一炬。（圖／記者林育綾攝）

記者林妤柔／綜合報導

知名太鼓表演團體《優人神鼓》於今早8時許發生火警，損失超過千萬，30多年來的心血付之一炬。看看台灣的藝術團體，曾遇過祝融的還不少，像是2008年雲門八里排練場、蔡瑞月舞蹈研究社、霹靂布袋戲、以及台南吉和堂等藝文資產等都是。

優人神鼓創辦人、藝術總監劉若瑀表示火警排練場、道具、飲水、休憩等空間全毀，短期內難以重建與復原，損失超過千萬。回顧台灣歷史，有不少藝術團體的發跡地也曾遭到祝融，像是2008年雲門劇場八里排練場，當時歷年來所有音樂資料、設計圖稿、舞台服裝，以及道具、音響、鋼琴等設備全被燒毀，35年來累積的文化資源全被無情火燒光。

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▲▼雲門劇場。（圖／記者陳詩璧攝）

▲由於八里排練場發生火災，便在淡水興建最新淡水文化藝術教育中心，也是現在雲門劇場所在地。（圖／記者陳詩璧攝）

除了雲門大火之外，還有許多藝文資產因大火損失慘重。例如2010年，霹靂布袋戲於雲林土庫的片場曾受火災肆虐，攝影器材、道具、布景以及500多尊戲偶皆遭到嚴重損壞，估計損失逾新台幣上億元；1999年蔡瑞月舞蹈社被指定為市定古蹟，卻在2天後遭人縱火，吞噬大部分屋頂與梁柱，直到2003年修復完畢，成立咖啡廳、藝廊與展演區，成為藝文氣息濃厚的休憩場所。

▲玫瑰古蹟-蔡瑞月舞蹈研究社。（圖／翻攝自Facebook／玫瑰古蹟-蔡瑞月舞蹈研究社）

▲蔡瑞月舞蹈社設有咖啡廳、藝廊與展演區，藝文氣息濃厚。（圖／翻攝自Facebook／玫瑰古蹟-蔡瑞月舞蹈研究社）

此外，台南市「吉和堂」八家將陣頭已獲選為台南市定傳統藝術，一把大火卻幾乎燒光所有文物，服裝、器具、神像等物品都被燒成灰，三尊主神只各留下一個信物。

這些藝術資產毀於火警，令人痛心，但更需要民間、藝文人員與政府機關一起努力，讓這些資產浴火重生，重新發光發熱。文化部鄭麗君部長指示文化部藝術發展司與團隊聯繫，啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助團隊因應緊急災害。優人神鼓也表示，會感念土地給予我們的一切，優人精神永續仍在，期盼大家與優人神鼓攜手走向下一時刻。

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關鍵字：優人神鼓,大火,文化資產,藝術,藝文

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