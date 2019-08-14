午後的花蓮靜思精舍響起　「You Raise Me Up」

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「You Raise Me Up」是大家耳熟能詳的歌曲，2019年8月14日，這首世界知名的勵志名曲，在臺灣花蓮的靜思精舍響起，由20多位大部份是旅居美國紐約長島的華裔青少年所組成的青少年管弦樂團演奏，激昂中不失莊嚴、清新悅耳聲中、有著旅居海外孩子回到故鄉「以曲訴情、以樂和鳴」的喜悅。

美國「慈濟長島青少年管弦樂團」(TCYOLI)成立於2013年，弦樂和慈濟人文的美善結合是該樂團的最大特色，團員們不僅學習奉茶、手語和環保、更積極的參加社區服務。

美國「慈濟長島青少年管弦樂團」，每個月定期在紐約地區療養院及社區老人中心探訪演奏，也曾前往加州、佛州迪士尼樂園、紐約卡內基音樂廳和台灣地區的慈濟學校、醫院、會所等地表演。讓團員理解透過學習美妙的音符，陶冶心性之外，更能服務社會、淨化人心。

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2015年時，美國「慈濟長島青少年管弦樂團」回到台灣進行八天的巡迴演出，並回到花蓮尋根。2019年來台，在台北萬華靜思堂、台中慈濟醫院、高雄靜思堂演出。

2019年8月14日，時值台灣夏秋交替之日的午後，中央山脈下的靜思精舍，美國「慈濟長島青少年管弦樂團」帶著回家的喜悅，演出包括「You Raise Me Up」、「青山無爭」及「讓愛傳出去」等三首樂曲，讓午後的花蓮靜思精舍增添「餘音繞樑的聲動、感受到天籟美聲的感動」。