放棄音樂當保全養家…丁小芹胞弟出車禍斷下肢　暴斃在酒瓶跟藥品堆中

▲丁小芹胞弟暴斃家中。（圖／翻攝自丁弟臉書）

記者陳雕文／新北報導

藝人丁小芹和弟弟最近有金錢糾紛，兩人還鬧上警局，但其實兩人在10年前的感情非常好…原來丁弟曾經是愛玩吉他的音樂人，樂觀上進，但後來丁家經濟出狀況，他放棄音樂擔任保全分攤家計，10年前下班返家途中出了嚴重車禍，從此行動不便，他情緒陷入嚴重低潮且開始酗酒…14日晚間被發現暴斃家中。

▲丁小芹痛失胞弟。（圖／翻攝自丁小芹微博）

據查，丁母於14日清晨醒來時，見丁弟在房間呼呼大睡，還散發濃濃酒味，當時她不以為意，就繼續回去睡覺，而上午10點多出門去上班前，也沒有發現異狀，同日晚間8時許回到家，她敲房門想叫人吃飯時，驚見丁弟趴臥在房間床鋪，全身長滿屍斑。

丁小芹和父親稍早現身醫院，兩人看來神態疲憊，表情也相當哀戚，丁小芹難過地蹲在往生室外啜泣，看到丁弟的遺體被推上運送車後，丁家人不發一語離去。

▲丁小芹14日出庭承認賣假包，哭著請求緩刑，當天又失去了弟弟。（圖／東森新聞）

據了解，現年38歲的丁弟過去曾經熱衷學習吉他，想當音樂人，且姊弟之間感情很好，但後來丁家的經濟出了狀況，丁弟為了養家，放下了最愛的吉他，為了有薪水穩定的工作，跑去當保全。直到10年前，丁弟下班回家的途中出了車禍，下肢傷勢嚴重，之後走路都必須非常緩慢，也無法工作。

只能在家休養，又失去了經濟能力的丁弟因此罹患憂鬱、躁鬱症，必須長期服藥，還染上酗酒的惡習，且情緒非常不穩定，喝醉時會對家人惡言相向，與親人關係出現裂痕。

本月14日，丁弟曾傳訊息給父親，請他幫忙買酒，當天晚上，丁母下班回到家後，赫然發現丁弟的屍體！從過去樂觀上進的吉他手，變成行動不便的失業男，還必須長期服藥、酗酒，最後暴斃死在房間床上，陪伴遺體的是多支高粱空罐以及一堆藥品，令人不勝唏噓。

▼丁小芹蹲在往生室外哭泣。（圖／記者陳雕文翻攝）