中壢慈惠堂母娘慶生　蔡英文、鄭文燦祈求桃園建設順利進步

▲鄭文燦祈母娘以「慈悲喜捨．為民而行」精神，保護桃園建設大進步。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢慈惠堂18日舉行「母娘聖誕祝壽慶典」，市長鄭文燦陪同總統蔡英文出席活動，祈母娘以「慈悲喜捨．為民而行」精神，保護桃園建設大順利、大進步。鄭文燦也強調，中央和桃園同心努力推動社政，包括：照顧年輕人的育兒津貼補助、照顧授薪階級的減稅政策、社會住宅等計畫，努力讓台灣社會更加公平和進步。

鄭文燦也特別感謝蔡總統對桃園的支持，指出中壢是全國重大建設前瞻計畫的受益地區，未來將持續推動鐵路地下化及捷運工程、興建美術館、會展中心及老街溪整治等建設；此外，中壢身為客家第一庄，亦是全國振興客家文化的重鎮，市府推動多項客家建設，包括：浪漫台三線計畫、埔心茶葉故事館、客家工藝館、客家文創中心等，在各項客家評比指標上皆名列前茅，市府將持續振興且發揚客家文化之美。

▲蔡總統發送母娘生日紅蛋給信眾。（圖／市府提供）

總統蔡英文表示，中壢慈惠堂已有68年的悠久歷史，是桃園在地人重要的信仰中心，廟方亦積極推動公益活動，展現溫暖的社會力量。蔡總統說，中央和地方政府秉持腳踏實地的治國原則，持續推動完善的社福措施，穩定台灣經濟發展，打造安居樂業的社會，為台灣打下更好的基礎，祈求王母娘娘繼續保佑台灣、保護台灣民主，讓台灣人民享有更安全且幸福的生活。

▲中壢慈惠堂舉行「母娘聖誕祝壽慶典」。（圖／市府提供）

包括立法委員陳賴素美、鄭寶清、市議員王浩宇、徐景文、彭俊豪、劉仁照、市府顧問黃傅淑香、民政局長湯蕙禎、警察局長陳國進、新聞處長詹賀舜、中壢區長吳宏國、桃園航勤公司董事長郭榮宗、中壢慈惠堂董事長陳燦宏均一同出席活動。