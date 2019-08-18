被韓國瑜團隊要求發誓　蔡英文：這種633國政團讓人沒辦法期待

▲韓國瑜、蔡英文（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團17日正式成軍，總召前行政院長張善政在記者會中開嗆，要總統蔡英文去媽祖、關公面前發誓有沒有監控韓國瑜。對此，蔡英文18日回嗆，這個起手式及團隊真的不讓大家可以期待，也沒有辦法期待。

韓國瑜的國政顧問團陣容17日下午正式公布，除了總召張善政，副總召則有三位，分別為前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政務委員蔡玉玲，顧問團共分成20個領域。不過，因其成員多來自前總統馬英九政府，被外界戲稱「633顧問團」（諷刺馬英九的633政見跳票）、「馬政府又回來了」。

另外，韓國瑜18日進一步表示，國政顧問團還有100位尚未曝光，是因為怕被蔡英文「國家機器」打壓；張善政則痛批，「我請蔡總統摸著良心，到媽祖、關公廟前說你有沒有打壓韓國瑜？今天公布名單後會不會納入監聽範圍？蔡總統你聽到我的話，請你到媽祖、關公面前發誓。」

對此，蔡英文18日參拜桃園中壢慈惠堂受訪時表示，這個俗稱633的國政顧問團的起手式，竟然要她到關公廟、媽祖廟去發誓有沒有監控韓國瑜，這個起手式及團隊，真的不讓大家可以期待，也沒有辦法期待。