快訊／高雄雨不停！鳳山公車失控衝安全島「撞斷樹」　1女乘客受傷送醫

▲公車撞上分隔島 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
記者洪靖宜／高雄報導
高雄市鳳山1輛東南客運公車，行經鳳山區中山東路，不慎衝撞安全島，撞斷1棵路樹，而車上1名女乘客受傷送醫，全案警方調查中。
高雄市因為大雨下不停，18日下午3點多，在中山東路東往西方向，一輛東南客運公車，疑雨天司機煞車不慎，撞上中央分隔島並造成路樹倒塌，妨礙雙向共4車道，埤頂派出所已派遣員警於現場管制交通，其中一名印尼籍女乘客，因司機緊急煞車而撞擊到牙齒，目前已送往長庚醫院救治，幸無生命危險
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▲公車撞上分隔島 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
記者洪靖宜／高雄報導
高雄市鳳山1輛東南客運公車，行經鳳山區中山東路，不慎衝撞安全島，撞斷1棵路樹，而車上1名女乘客受傷送醫，全案警方調查中。
高雄市因為大雨下不停，18日下午3點多，在中山東路東往西方向，一輛東南客運公車，疑雨天司機煞車不慎，撞上中央分隔島並造成路樹倒塌，妨礙雙向共4車道，埤頂派出所已派遣員警於現場管制交通，其中一名印尼籍女乘客，因司機緊急煞車而撞擊到牙齒，目前已送往長庚醫院救治，幸無生命危險
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