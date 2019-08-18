快訊／高雄雨不停！鳳山公車失控衝安全島「撞斷樹」　1女乘客受傷送醫

台中一名男網友搭公車，他順利上車後，卻發現後方的女子的手腳被車門夾住，下秒司機開始催油門前行，眼睜睜看著對方懸空在外被拖行，原PO嚇得向司機求救，但足足開了200多公尺才剎車。最後開門時，女子瞬間跌落馬路，全身傷痕累累又出血，而司機冷血回嗆一句話，讓大批網友拳頭硬了。