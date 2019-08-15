「那在宣傳同性戀」司機拒開彩虹公車　女乘客投訴後他遭停職

▲502號的數字變成彩虹的顏色，跟一名司機的價值觀不合。（圖／翻攝自推特@nparkandride）

記者丁維瑀／綜合報導

英國諾福克郡諾里奇（Norwich）城市近期舉辦鼓勵同志的彩虹活動，一家公車企業為了響應，便在電子面板添加巧思，502號瞬間變成七彩的顏色。不過，一名司機因為堅持個人價值觀，不願發動「彩虹公車」，隨後遭到乘客投訴，目前他的職務也暫停，等待後續調查。

《衛報》報導，19歲的女學生西爾斯（Rebecca Sears）表示，這起事件發生在上周，當時她在等待501號公車。涉事的司機說明，乘客必須等待他換車，因為出現彩虹數字的公車旨在宣揚同性戀，他拒絕開車。

西爾斯在推特寫道，諾里奇並不欣賞恐同症（homophobia），「我知道每個人都有權擁有自己的觀點，然而，如果你出於自己的偏執而無法適當完成工作，或許你必須重新思考你的選擇。」她向終點站的員工投訴司機行為；對方回應，已經知道發生什麼情況。

▲乘客上傳司機的照片。（圖／翻攝自推特@becca_sears）

Konectbus母公司Go East Anglia表示，企業一直為了自身支持多元與包容的價值觀自豪，自2017年以來，總是力挺當地的彩虹活動，「我們尤其希望，來自任何背景、性取向的所有顧客，都能對我們的服務感到滿意。」

該公司補充，如果有司機不支持企業的觀點，企業不會接受這樣的行為，「涉案司機已被停職，目前正展開全面調查。」