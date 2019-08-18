驚悚撞擊超近角度曝光！左轉休旅車竄出…「騎士閃不開」遭撞飛破頭亡

記者孫于珊、莊智勝／台北報導

台北市市民大道、重慶北路一段路口處18日清晨6時22分發生死亡車禍，當時44歲的簡姓男子駕駛休旅車左轉，不料卻與直行的機車猛力碰撞，造成29歲的林姓男騎士當場噴飛、頭部重創失去生命徵象，經緊急送醫搶救後仍於上午7時15分宣告不治身亡。警方指出，該路口上午7點至9點「禁止左轉」，究竟簡男是否有違反號誌，尚在釐清中。

▲林男見到休旅車時原本還右傾想閃避，但仍遭撞飛殞命。（圖／記者孫于珊翻攝）

路口監視器畫面拍下驚悚瞬間，當時簡男所駕駛的休旅車沿著市民大道往東行駛，行經路口時左轉駛入重慶北路一段；但對向車道的林姓騎士見到休旅車竄出後已反應不及，原本林男還緊急剎車、並將龍頭右傾想閃避，不料卻休旅車卻毫不減速，當場將林男撞飛，機車也因強大的撞擊力道支離破碎，零件碎片散落一地，現場一片狼藉。

▲車禍現場一片狼藉。（圖／東森新聞）

救護人員接獲通報後趕抵現場，發現林男頭部受到重創，倒臥在地已經沒有生命徵象，立即送往醫院搶救，惟其傷勢過於嚴重，經院方急救後仍於上午7時15分宣告不治身亡。

大同分局交通分隊副分隊長歐宗勳指出，該事故路口依規定於每日上午7時至9時禁止左轉，但車禍發生時間是在清晨6時22分，簡姓駕駛雖無酒駕，但是否有違反號誌、違規轉彎仍待釐清；目前全案依法偵辦中，同時也通令各單位針對凌晨5時至7時的清晨時段，於易肇事路口加強取締超速、闖紅燈、違反號誌等違規，籲請駕駛人遵守交通規則，減少車禍傷亡。

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▼大同分局交通分隊副分隊長歐宗勳。（圖／記者孫于珊翻攝）