孩子出生5hrs就夭折！夫妻心痛上網募醫療費　友致電殯儀館：被騙了

▲夫妻在募資網站放的假嬰兒照。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者張方瑀／綜合報導

美國一對夫妻得知「懷孕」後，迫不及待地向親友宣布著個好消息，還替尚未出生的孩子辦了慶祝會，收了大家滿滿的禮物。沒想到卻在預產期過後不久，這名嬰兒便「夭折」了，傷心的父母發了訃聞，還在募資網站替孩子的喪葬費籌措資金。結果其中一位朋友卻突然起疑，打電話到醫院、殯儀館確認才發現，這個「嬰兒」從頭到尾都是個騙局。

住在賓州的傑佛瑞（Geoffrey Lang）與凱西（Kaycee Lang）2016年9月向親友宣布懷孕的好消息，並將孩子取名為伊斯頓（Easton），凱西也不時在臉書上po超音波的照片。5月時他們替孩子舉辦了送禮會，並告知親友在7月的預產期前，凱西都必須臥床休養，無法見客，當然所有的親戚朋友也不疑有他。

▲夫妻假孕騙財。（圖／翻攝自Facebook／Kaycee Orris）



2個月過去，親友卻得到噩耗，凱西在7月3日順利生下伊斯頓，但短短5個小時後，孩子就因為新生兒急性呼吸窘迫症（IRDS）夭折，傷心不已的傑佛瑞與凱西對外發出訃聞，上面寫著「伊斯頓出生於科內莫紀念醫院，體重7磅2盎司、身高17英寸，他在過世之前，和父母擁抱、親吻了無數次」。

傑佛瑞與凱西更在募資網站「GoFundMe」開闢捐款頁面，希望能替孩子募集到喪葬費用，頁面上寫著「我的孩子出生幾小時就過世，我們希望可以得到捐款來支付醫療與喪葬費」，並獲得550美元的捐款。

事情至此，他們的共同朋友辛西亞（Cynthia Dilascio）覺得事有蹊蹺，決定打電話去醫院、殯儀館做確認，沒想到這一問才發現，根本沒有嬰兒出生與死亡的紀錄，這才驚覺「一切都是騙局」。傑佛瑞與凱西被警方逮捕後表示，他們只是因為缺錢，所以希望可以透過送禮會跟喪葬費來賺錢，最後他們兩個也依竊盜、詐欺被起訴。

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