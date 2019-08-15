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髮際線也跟著出逃了　警網PO通緝犯照片爆笑歪掉重點

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▲通緝犯照片讓網笑翻「髮際線也跟著出逃了」。（圖／翻攝自推特／Gwent Police）

▲通緝犯照片意外引起網友熱議。（圖／翻攝自推特／Gwent Police）

實習記者范芷菱／綜合報導

外國警方都會在社交媒體上公布犯人的照片，一方面是為了提醒民眾在逃的嫌犯，另外一方面是希望民眾能夠提供線索。英國威爾斯警方近日在他們的官方臉書公布了一張21歲通緝犯的照片，沒想到引起將近9萬多條的評論，甚至是衍生出超多爆笑的笑話和KUSO照片。而網友的留言讓警方不得不出面提醒，希望大家可以適可而止以免犯法。

▲通緝犯照片讓網笑翻「髮際線也跟著出逃了」。（圖／翻攝自推特）

網友認為他就是小丑本人。（圖／翻攝自推特）

據BBC報導，泰勒（Jermaine Taylor）在2017年9月因涉嫌提供毒品被判入獄3年，獲得保釋之後沒有返回監獄，威爾斯警方於7日公布了他的照片，希望網友看到後能提供線索。

這件事情卻沒有朝著警方預想的方向發展，網友的注意逐漸轉移到泰勒的「髮際線」和「樣貌」。有網友吐槽「這樣子你說是21歲？」、「我不會說他的頭髮，我不像打擾這個躲著警察的小寶寶。」、「誰幫他剪頭髮的？摩西嗎？」、「他是從小丑學校逃離出來的嗎？」、「他的髮際線也跟著逃跑了」、「他的頭看起來就像是一支用禿的牙刷」、「應該把他的釋放期延到比髮際線還後面的地方」、「他髮際線往後退的次數應該比英國脫歐的次數還多」。

除此之外，還有許多網友將照片惡搞，像是在上面P出濃密的黑髮、或是貼上2隻兔子的照片當作遮擋、還有人直接用小丑的圖來指稱他，製造出不少的笑話。而該篇貼文按讚1萬多次、分享1萬5千多次、留言超過9萬。

▲通緝犯照片讓網笑翻「髮際線也跟著出逃了」。（圖／翻攝自推特／@craig17207）

▲網友創意地在上面P圖。（圖／翻攝自推特／@craig17207）

由於網友實在是太過「踴躍」留言，讓警方不得不出面提醒，「我們非常感謝所有幫助我們找到泰勒的人，我們必須承認其中一些評論讓我們大笑，但當這條線從滑稽跑到濫用時，我們必須提醒人們要小心他們在社交媒體上所寫的內容，以免觸犯法律。」如今這則貼文也已經遭到刪除。

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關鍵字：通緝犯,髮際線,稀疏,禿頭,威爾斯,英國

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