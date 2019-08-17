「彰化高嘉瑜」大雨中撩水勘災　脫背心讓發抖的小女孩取暖

▲議員溫芝樺將背心脫下來給小女孩穿。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

人美心更美！西南氣流發威，彰化地區連續2日強降雨，造成彰化各地淹水，16日深夜縣議員温芝樺與前立委陳杰外出勘災，在現場剛好有一戶人家準備回家，但淹水太深機車拋錨，阿公帶著孫女到一旁躲雨，女孩身體寒冷顫抖，温芝樺不顧自己沒有雨衣，把自己的背心脫下來讓女孩穿上保暖，讓阿公非常感謝。

▲議員溫芝樺緊緊拉著小女孩的手。

有「彰化高嘉瑜」之稱的漂亮寶貝溫芝樺說，其實這是舉手之勞，看到小孩站在阿公旁邊身體冷颼颼，萬一感冒該怎麼辦，便隨手將自己的背心脫下來讓女孩穿上保暖，讓阿公陪著小女孩保暖涉水回家，因為要趕往下一個地方勘災，要女孩把背心穿回家不用還給她。

▲議員溫芝樺撩水勘災。

温芝樺說，看到此次彰化淹水災情嚴重，未來將持續透過議會監督，透過治理計畫改善區域排水防洪標標準，有效減少彰化及花壇的長年來的水患之苦，落實用路民眾交通及生命財產的衝擊。而陳杰也公開喊話，在市長任時對於治理水患不遺餘力，過去已完許多易淹水地區改善工程，但仍有需要處理改善的易淹水區，將積極力求重返立院，爭取經費，延續改善水患的社會責任。

▲漂亮寶貝議員溫芝樺有「彰化高嘉瑜」的稱號。

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