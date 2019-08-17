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影／回應川普「接見示威者說」　華春瑩：中央支持港警執法

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▲▼華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部）

記者馬叔安／綜合報導

針對美國總統川普日前建議習近平「接見香港示威者」的說法，大陸外交部發言人華春瑩16日回應，川普此前曾說過，「香港的騷亂已經持續了很長時間」，中央政府堅定支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，以及香港警方嚴正執法。

華春瑩表示，自6月以來，在香港發生的暴力犯罪活動不斷升級，粗暴踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港穩定繁榮，公然挑戰「一國兩制」原則底線，當前最急迫和壓倒一切的任務是依法止暴制亂，恢復秩序。

▲▼美國總統川普登上空軍一號前在莫里斯敦受訪。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

她表示，中央政府堅定支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

▲香港大學生目前現場聚集破萬群眾，高喊「光復香港、時代革命」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港大學生高喊「光復香港、時代革命」。（圖／記者黃彥傑攝）

美國總統川普繼14日呼籲北京當局以「人道方式」處理香港問題後，15日進一步「獻策」，建議中國國家主席習近平應該親自接見示威者，認為此舉能為香港問題帶來「美好結局」。

此外，川普15日發推文表示，如果中國國家主席習近平能親自與香港示威者見面，就可以解決香港問題並帶來和樂和光明；他稍後指出，已經和習近平安排好一次通話，兩國元首很快會針對貿易問題進行討論。此前，川普曾發出一項重要訊息，即美中貿易戰與香港問題連動。

►►影／建議習近平「接見示威者」　川普：將為香港帶來「美好結局」

►►影／川普：很快就會和習近平通話　聚焦貿易問題

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關鍵字：川普,華春瑩,反送中,粵港澳要聞

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