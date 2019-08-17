人民日報：莫讓香港經濟承受「自殺式襲擊」

▲香港大學生高喊「光復香港、時代革命」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港「反送中」風波延燒，《人民日報》海外版17日發表文章指出，「暴力分子堵地鐵、癱機場、打警察、傷路人，遊客望而卻步，零售應聲下滑，投資者心生疑慮，香港國際形象遭遇重創。這樣的『自殺式襲擊』，香港經濟怎能挺得住？」

這篇名為《莫讓香港經濟承受「自殺式襲擊」》的文章指出，香港特區政府15日宣佈，今年香港全年的經濟增長預測由原本的2%-3%下調至0%-1%，「經濟界人士坦言，情況比金融危機和非典時期更嚴峻。」文章寫道，赤鱲角香港國際機場是世界航空樞紐之一，然而近日因非法集會，連續兩天近乎癱瘓。

▲8月14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，香港幾家旅遊協會近日發佈調查結果顯示，上半年各項旅遊業數據表現良好，但示威行動導致七八月份香港旅遊旺季變為「寒冬」。文章直言，若法治無存，經濟發展自然無從談起，世界金融中心的地位也將不保，暴力分子的所作所為，已給香港這個「世界最自由經濟體」造成了不可彌補的傷害。

文章強調，香港的繁榮穩定來之不易，是幾代人花了無數心血造就，香港唯有利用好這一優勢，抓住粵港澳大灣區建設、「一帶一路」等歷史機遇，才能再創輝煌，才有希望解決房價居高不下、年輕人發展空間受限等結構性問題。