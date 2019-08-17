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以為小感冒！她病重釀敗血症「手腳發黑」　出院再感染…腳趾截肢剩3根

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▲▼ 露絲肯特（Ruth Kent）病重釀敗血症「手腳全發黑」　腳趾截肢保命。（圖／翻攝自臉書）

▲ 報導指出，露絲肯特（Ruth Kent）從小免疫系統就很差。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國一名53歲婦女去年11月身體開始有寒冷發抖等狀況，但她以為只是小感冒，沒把這件事放在心上。但才沒過幾天，病情急轉直下，不但送醫接受腦膜炎治療，最終因感染導致敗血症且器官衰竭，手、腳、臉部發黑，且出院後再度發生感染，她的腳趾不得不截肢，10根腳趾現在只剩下3根。如今的她選擇站出來，以親身經歷呼籲社會大眾別輕忽身體所發出的小小警訊。

外媒Daily Star報導，從小免疫系統就很差的露絲肯特（Ruth Kent）自認起初的症狀很像感冒，身體會發抖，但並沒有頭痛，決定一如往常過生活。但直到某日，她突然發現自己的手無法拿碗，且病到無法上班請假在家休息，當晚半夜醒來發現有失禁的狀況，在走到浴室沖洗的這段路途當中，她的腳也傳來陣陣劇痛。

到了隔天，露絲肯特的伴侶清晨6時許端來一杯茶，但她再度無法拿穩；她心想，可能真的要去趟醫院了，且腳也相當疼痛，便先躺在沙發上休息。只不過，她的兒子上午9時起床後被她嚇壞，因為母親臉色已發青，他趕緊打電話叫救護車送醫。

露絲肯特到院後接受流行性腦脊髓膜炎（meningococcal meningitis）治療，但因感染惡化導致器官衰竭，病情惡化速度相當快，院方甚至告知家屬必須要「做好準備」。她提到，她在加護病房的2個禮拜期間，她只記得手、腳、臉部發黑，甚至擔心可能會失明。

幾周後，露絲肯特終於能出院，四肢完好，且手部狀況明顯改善。只不過，當護士在幾個禮拜後到家中協助更換繃帶紗布時，發現她的腳部出現感染情況，甚至飄出異味。

「在2019年1月的時候，護士來幫我換紗布，拿下來之後，我的腳變綠且生壞疽」，露絲肯特提到，「我失去7根腳趾，現在腳趾頭只剩下3根。」

如今，露絲肯特仍在復原階段，走沒幾步路就會感到勞累，且無法長時間拿著物品，並加入支持團體。但她也提到，她想要讓更多人知道她的這段親身經歷，讓那群擔心感染的人能更早接受相關治療，「如果我當初早點知道的話，我就會早點去看醫生了。」

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關鍵字：敗血症,感染,截肢,腳趾

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